Подкормка для орхидеи за 0 грн: чем полить растение для обильного цветения

Рано или поздно у каждой из нас наступает тот возраст, когда на подоконнике начинают появляться орхидеи. А с приходом новых цветов в жизнь приходится изучать и особенности ухода за капризными растениями. Что делать, если орхидея не цветет? И как ускорить этот процесс? Расскажем в материале.

Чем полить орхидею, чтобы она зацвела

Когда стандартные методы подкормки цветов не работают, в ход идут проверенные тысячами пользователей интернет-лайфхаки. Если твоя орхидея не хочет цвести, то можно полить ее одной секретной смесью. Лайфхаком делится издание Express.

Благодаря новому поливу орхидея расцветет даже осенью или зимой! Для полива тебе не понадобятся дорогие удобрения или ингредиенты. Достаточно иметь дома куриные яйца!

Орхидея перестает цвести, если не получает достаточно питательных веществ и ухода с начала осеннего периода. Большинство орхидей с сентября замедляют рост и переходят в фазу покоя.

При низких температурах спасительным для орхидеи может стать яичный чай!

Яичная скорлупа богата кальцием, который укрепляет клеточные стенки орхидей и способствует здоровому росту. Использование яичной скорлупы как части органического удобрения для орхидей способствует укреплению корней и стеблей, — делятся эксперты Heavenly Orchids.

Подкормка для орхидей из яиц: как приготовить

Кальций поможет укрепить листву орхидей. Стебли станут более устойчивыми, что очень необходимо в холодное время года. А также это подготовка к предстоящему обильному цветению. Стебли должны выдержать новые цветки.

В период формирования цветоносов орхидеям очень нужен кальций, поэтому яичный чай для этого — самое дешевое и эффективное средство.

На одну комнатную орхидею тебе понадобится скорлупа двух куриных яиц. Яйца должны быть сырыми. Скорлупу хорошо помой от остатков яиц, чтобы не спровоцировать размножение насекомых или плесени.

Промытую скорлупу нужно высушить. Можно сделать это на подоконнике, или оставить в духовке на несколько минут.

Сухую скорлупу положи в зип-пакет, раскачай ее в крошку скалкой. Измельченную яичную скорлупу пересыпь в банку, залей водой и накрой крышкой. Она должна настаиваться несколько дней, оптимально неделю.

Когда пройдет неделя, настоем на скорлупе можно поливать комнатные орхидеи. Однако сначала отцеди скорлупу и добавь столько же чистой воды к настойке. Проводить кальциевую подкормку для орхидей можно раз в месяц.

А еще не забудь, как правильно пересаживать орхидею. Мы делились всеми правилами и тонкостями процесса.

