Как посеять укроп, чтобы быстро взошел: как вырастить ароматную зелень

Укроп — травянистое однолетнее растение из семейства зонтичных или окружковых, для которого характерен специфический запах и пряный аромат. Не зря лекарственное название его звучит как “укроп ароматный”. Огородники его сеют по несколько раз за сезон, ведь ни одна украинская хозяйка не обходится без этого ароматного растения на столе.

Читай в материале — как правильно посеять укроп, чтобы он быстро взошел и давал обильный урожай.

Благодаря пряному сладковатому вкусу укроп пахучий применяется в кулинарии, мыловарении и кондитерской промышленности. Это отличная приправа и вкусовая добавка. В фармацевтике применяются все части растения — особенно семена и корни, а также соцветия, плоды и листья.

Размножают его семенами. В целях обеспечения непрерывного поступления зелени на стол, посев осуществляют каждые три недели. Уход заключается в своевременном поливе, прополке и подкормке.

Как вырастить укроп

Замачивание укропа в воде

Положи в сосуд марлю и насыпь семян укропа.

Залей чистой водой и оставь на 12 часов.

Изменяй воду каждые 4 часа.

Замачивание укропа в алоэ

Разведи в пропорциях 1:1 сок алоэ с водой.

Поместить семена в раствор в сутки.

Семена готовы к посеву.

Как посеять укроп чтобы быстро взошел

Замачивание укропа в водке

Налей в чашку 40% водку.

Семена укропа насыпь в марлю и завяжи.

Опусти мешочек с семенами в водку не более 10 минут.

Семена немного просуши и высевай в грунт.

Посадка укропа в открытый грунт

Высевают семена на глубину 2,0 см. От глубины посева зависит продолжительность прорастания.

Схемы посева:

В ряд — ряды располагают на расстоянии 10 см, расстояние между семенами — 1 см.

В бороздку — во влажной почве нарезают с помощью доски неглубокие бороздки до 3 см и шириной 5 см. Посев производят рядами, расстояние между которыми не менее 15 см.

Сплошная — семена рассыпают по поверхности почвы и слегка загребают граблями.

Как вырастить пышную зелень укропа: видео

Ароматная свежая зелень на твоем столе — это здоровое питание.

