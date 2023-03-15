Избавь от нитратов и употребляй правильно: как получить максимум пользы от зелени

Мы знаем, что зелень полезна. Ведь из нее получаем не только важную для нас клетчатку, но и большое количество витаминов. В частности, витамин В9, витамин К, каротиноиды: бета-каротин и лютеин, хлорофилл.

Но быть уверенным(-ой), что зелень органическая и без химикатов, можно только, вырастив ее собственноручно. В современном мире на это часто нет ни времени, ни возможности, поэтому в основном люди покупают ее на рынках и в супермаркетах.

Как избавить зелень от нитратов и как ее употреблять, чтобы получить максимум пользы, рассказала диетолог Светлана Фус. Поможет тебе в этом всего три правила.

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Употребляй в свежем виде

Если ты планируешь добавить зелень в суп или блюдо во время приготовления, постарайся сделать это за пять — десять минут до его полной готовности.

Витамин С и фолиевая кислота разрушаются при термической обработке, поэтому большую часть зелени следует употреблять именно в свежем виде.

Много зелени не бывает

Зелень следует добавлять в каждый прием пищи, — отмечает эксперт Светлана Фус. Поэтому обогащай свое весеннее меню доступной листовой зеленью.

Например, листовой салат может служить основой любого овощного салата или зеленого коктейля. Крупные листья можно использовать для роллов с различными начинками или в бутербродах из цельнозернового хлеба.

От нитратов можно избавиться

Ранняя зелень, вероятнее всего, содержит нитраты и пестициды. Однако количество этих веществ можно уменьшить, если употреблять только листовые пластинки зелени.

Основная масса нитратов сосредоточена в черешках: базилик, петрушка, укроп и другие виды.

Еще можно избавиться от нитратов, если полчаса вымачивать зелень в холодной воде. Но, к сожалению, при этом частично вымываются и водорастворимые витамины: С, В, в частности фолиевая и никотиновая кислота.

Чтобы снизить количество пестицидов, обязательно мой зелень под проточной водой, они часто содержатся на поверхности листьев. К тому же, мытье зелени убережет тебя от заражения гельминтами и токсоплазмой.

Чтобы точно не было никаких пестицидов, можешь вырастить зелень самостоятельно. Какую зелень можно вырастить на балконе и как это сделать, читай в материале.

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