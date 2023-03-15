Позбав від нітратів та вживай правильно: як отримати максимум користі від зелені

Ми знаємо, що зелень корисна. Адже з неї отримуємо не тільки важливу для нас клітковину, а й велику кількість вітамінів. Зокрема, вітамін В9, вітамін К, каротиноїди: бета-каротин і лютеїн, хлорофіл.

Та бути впевненим(-ою), що зелень органічна й без хімікатів, можна, лише виростивши її власноруч. В сучасному світі на це немає часу, тож здебільшого люди купують зелень на ринках та в супермаркетах.

Як позбавити зелень від нітратів і як її вживати, щоб отримати максимум користі, розповіла дієтологиня Світлана Фус. Допоможуть тобі у цьому всього три правила.

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Вживай у свіжому вигляді

Якщо ти плануєш додати зелень в суп або страву під час приготування, постарайся зробити це за п’ять – десять хвилин до повної готовності страви.

Вітамін С і фолієва кислота руйнуються при термічній обробці, тому більшу частину зелені слід вживати саме у свіжому вигляді.

Багато зелені не буває

Зелень слід додавати в кожен прийом їжі, — зазначає експертка Світлана Фус. Тож збагачуй своє весняне меню доступною листовою зеленню.

Наприклад, листовий салат може слугувати основою будь-якого овочевого салату або зеленого коктейлю. Велике листя можна використовувати для ролів із різними начинками або в бутербродах з цільнозернового хліба.

Від нітратів можна позбутися

Рання зелень, найімовірніше, містить нітрати та пестициди. Однак кількість цих речовин можна зменшити, якщо вживати тільки листові пластинки зелені.

Адже основна маса нітратів зосереджена в черешках: базилік, петрушка, кріп та інші види.

Ще можна позбутися нітратів, якщо півгодини вимочувати зелень у холодній воді. Але, на жаль, при цьому частково вимиваються й водорозчинні вітаміни: С, В, зокрема фолієва та нікотинова кислота.

Щоб знизити кількість пестицидів, обов’язково мий зелень під проточною водою, вони часто містяться на поверхні листя. До того ж миття зелені вбереже тебе від зараження гельмінтами й токсоплазмою.

Щоб точно не було ніяких пестицидів, можеш виростити зелень самостійно. Яку зелень можна виростити на балконі і як це зробити, читай у матеріалі.

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