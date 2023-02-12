Їжа та рецепти

Чи можна їсти несезонні фрукти та овочі — про користь та шкоду консервантів розповідає нутриціологиня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 12 Лютого 2023, 16:00
чи можна їсти несезонні фрукти
Фото: Pexels

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