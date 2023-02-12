Чи можна їсти несезонні фрукти та овочі — про користь та шкоду консервантів розповідає нутриціологиня

Зима не є сезоном фруктів та овочів. У холодний період року наш організм вимагає вітамінів. Та де їх брати, якщо навколо — продукти з перевищеним показником нітратів?
Нутриціологиня Юлія Чумак у своєму Instagram каже: її неодноразово питали, чи є щось корисне в овочевих тарілках посеред зими. Тож вона вирішила пояснити, чи варто вживати несезонні продукти.
— Перше і важливе: всі хімічні речовини, якими обробляють овочі — не залежать від сезону, — висновує нутриціологиня.
У всіх овочах та фруктах, що продають у великих маркетах, містяться нітрати та пестициди.
Ті овочі, які не сезонні у нас — сезонні в інших країнах, звідки їдуть. А локальні овочі з теплиць обробляються так само, як і не тепличні.
Ті овочі, які не сезонні у нас — сезонні в інших країнах, звідки їдуть. А локальні овочі з теплиць обробляються так само, як і не тепличні.
Клітковина, вітаміни, фітонутрієнти — ось через що ми так любимо овочі. Так от, кількість клітковини не залежить від сезонності та локальності, а от найбільше вітамінів і фітонутрієнтів міститься саме в сезонних продуктах.
Аби вберегтися від купівлі штучних вітамінів, варто:
Pexels
— Існує список Dirty dozen і Clean fifteen: це список найбільш забруднених і найчистіших продуктів, який оновлюється щорічно, — розповідає Юлія Чумак.
Користь організму можуть принести так звані суперфуди. Що це таке та чи можна їх приготувати з українських продуктів — читай у нашому іншому матеріалі.
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