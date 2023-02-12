Чи можна їсти несезонні фрукти та овочі — про користь та шкоду консервантів розповідає нутриціологиня

Зима не є сезоном фруктів та овочів. У холодний період року наш організм вимагає вітамінів. Та де їх брати, якщо навколо — продукти з перевищеним показником нітратів?

Нутриціологиня Юлія Чумак у своєму Instagram каже: її неодноразово питали, чи є щось корисне в овочевих тарілках посеред зими. Тож вона вирішила пояснити, чи варто вживати несезонні продукти.

Чи можна їсти несезонні продукти

— Перше і важливе: всі хімічні речовини, якими обробляють овочі — не залежать від сезону, — висновує нутриціологиня.

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У всіх овочах та фруктах, що продають у великих маркетах, містяться нітрати та пестициди.

Нітрати в овочах є корисними, на відміну від нітратів у м’ясних продуктах.

Пестициди, інсектициди, фунгіциди: обробка ними ніяк залежить від сезону. Ці хімічні речовини бережуть продукти від шкідників, а всі виробники хочуть вберегти свій врожай, незалежно від сезону.

Ті овочі, які не сезонні у нас — сезонні в інших країнах, звідки їдуть. А локальні овочі з теплиць обробляються так само, як і не тепличні.