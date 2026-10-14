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Як очистити кеш браузера: покрокова інструкція для Google Chrome, Safari, Firefox, Opera

Ольга Петухова, редакторка сайту 14 Жовтня 2026, 14:17 3 хв.
як очистити кеш браузера
Фото Pexels

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