Як очистити кеш браузера: покрокова інструкція для Google Chrome, Safari, Firefox, Opera

Якщо серфінг на просторах інтернету уповільнюється, оновлення програм гальмує, а комп’ютер час від часу видає повідомлення про помилки у роботі — час почистити кеш браузера. Саме там може виявитися джерело багатьох проблем. Як почистити кеш браузера Google Chrome, а також браузерів Safari, Firefox, Opera — читай у матеріалі.

Загалом це процедура досить проста і вимагає лише кілька кліків по екрану.

Як очистити кеш браузера Google Chrome на комп’ютері та телефоні:

Кеш браузера Google Chrome на комп’ютері можна видалити таким чином:

відкрий Chrome на своєму комп’ютері;

угорі праворуч натисни три крапки і вибери Видалити дані вебперегляду ;

; визначся з діапазоном часу (щоб видалити все, вибери: Більше — Увесь час );

— ); постав галочки, наприклад, біля пунктів Файли cookie та інші дані сайту та Кешовані зображення та файли ;

та ; натисни Видалити дані.

Кеш Google Chrome на телефоні можна видалити так:

відкрий застосунок браузера, торкнися кнопки Меню (три крапки у верхньому правому кутку);

(три крапки у верхньому правому кутку); вибери Історія та Видалити дані вебперегляду ;

та ; телефон запропонує видалити Історію вебперегляду та Кешовані зображення й файли (можна самостійно обрати, що видаляти);

та (можна самостійно обрати, що видаляти); вибери період часу і натисни Видалити дані.

Як очистити кеш браузера Safari на iPhone та iPad

Якщо ти користуєшся браузером Safari, то, напевне, віддаєш перевагу продукції кампанії Apple, яка встановлює на свої комп’ютери та iPhone власну операційну систему. Тож розберемося, як почистити кеш саме у браузері Safari.

перейди до Параметрів , натисни Програми — Safari ;

, натисни — ; натисни Додатково , а потім вибери Дані вебсайту ;

, а потім вибери ; натисни Видалити всі дані веб-сайту — Видалити зараз.

Інший спосіб:

зайди у ‎ Параметри → Програми → Safari → Стерти історію і дані сайтів ;

→ → → ; далі вибери період часу.

Цим способом увесь кеш видалиться автоматично.

Як очистити кеш браузера Firefox на комп’ютері та телефоні

На комп’ютері видаляй кеш Firefox таким чином:

відкрий Firefox на своєму комп’ютері;

натисни кнопку Меню (три рисочки);

вибери Налаштування — Приватність і безпека ;

— ; у розділі Дані вебперегляду натисни Стерти дані вебперегляду ;

натисни ; у новому меню вибери Усе ;

; натисни кнопку Стерти.

Кеш Firefox на телефоні можна видалити двома способами:

відкрий додаток Mozilla Firefox на телефоні або планшеті;

праворуч знизу торкнися значка — три рисочки;

далі Налаштування — Конфіденційність і безпека — Видалити дані перегляду ;

— ; вибери типи даних для видалення;

натисни Видалити дані.

Ще один один спосіб:

натисни меню (три рисочки);

далі Історія та вибери Стерти недавню історію ;

та вибери ; біля Коли вибери Усе зі спадного меню, далі Тимчасові кешовані файли та сторінки ;

вибери зі спадного меню, далі ; переконайся, що інші елементи, які хочеш зберегти, не вибрані, потім натисни Стерти.

Як очистити кеш браузера Opera на комп’ютері та телефоні

Видалити кеш браузера Opera на комп’ютері ти також можеш різними способами:

натисни на червону літеру О, вибери Налаштування ;

; у розділі Privacy & security знайди Очистити дані браузера ;

знайди ; вибери період та постав галочку на кеш;

натисни Видалити.

Або зроби таким чином:

натисни клавіші Ctrl + Shift + Del ;

; у вікні Очистити історію вкажи потрібний період;

вкажи потрібний період; перевір, щоб була включена опція Кешовані зображення і файли ;

; натисни Видалити.

Видалити кеш браузера Opera в телефоні можеш таким чином:

натисни на меню, вибери Параметри → ‎ Очистити дані браузера ;

→ ‎ ; постав галочку біля Кешовані зображення і файли та натисни ‎Видалити.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо Roblox не працює — як виправити помилку на комп’ютері чи смартфоні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!