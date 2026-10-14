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Как очистить кэш браузера: пошаговая инструкция для Google Chrome, Safari, Firefox, Opera

Ольга Петухова, редактор сайта 14 октября 2026, 14:17 3 мин.
как очистить кэш браузера
Фото Pexels

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