Как очистить кэш браузера: пошаговая инструкция для Google Chrome, Safari, Firefox, Opera

Если серфинг на просторах интернета замедляется, обновление программ тормозит, а компьютер время от времени выдает сообщения об ошибках в работе — время почистить кэш браузера. Там может оказаться источник многих проблем. Как почистить кэш браузера Google Chrome, а также браузеров Safari, Firefox, Opera — читай в материале.

В целом эта процедура достаточно проста и требует всего несколько кликов по экрану.

Как очистить кэш браузера Google Chrome на компьютере и телефоне

Кэш браузера Google Chrome на компьютере можно удалить следующим образом:

открой Chrome на своем компьютере;

вверху справа нажми три точки и выбери Удалить данные просмотра ;

; определись с диапазоном времени (чтобы удалить все, выбери: Больше — Все время );

— ); поставь галочки, например, возле пунктов Файлы cookie и другие данные сайта и Кэшированные изображения и файлы ;

и ; нажми Удалить данные.

Кэш Google Chrome на телефоне можно удалить так:

открой приложение браузера, коснись кнопки Меню (три точки в верхнем правом углу);

выбери История и Удалить данные просмотра ;

и ; телефон предложит удалить Историю просмотра и Кэшированные изображения и файлы (можно самостоятельно выбрать, что удалять);

и (можно самостоятельно выбрать, что удалять); выбери период времени и нажми Удалить данные.

Как очистить кэш браузера Safari на iPhone и iPad

Если ты пользуешься браузером Safari, то, наверное, предпочитаешь продукцию компании Apple, которая устанавливает на свои компьютеры и iPhone собственную операционную систему. Так что разберемся, как почистить кэш именно в браузере Safari:

перейди к Параметрам , нажми Программы — Safari ;

, нажми — ; нажми Дополнительно , а затем выбери Данные веб-сайта ;

, а затем выбери ; нажми Удалить все данные веб-сайта — Удалить сейчас.

Другой способ:

зайди в ‎ Параметры → Программы → Safari → Удалить историю и данные сайтов ;

→ → → ; далее выбери период времени.

Этим способом весь кэш удалится автоматически.

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Как очистить кэш браузера Firefox на компьютере и телефоне

На компьютере удаляй кэш Firefox таким образом:

открой Firefox на своем компьютере;

нажми кнопку Меню (три черточки);

выбери Настройки — Конфиденциальность и безопасность ;

— ; в разделе Данные браузера нажми Стереть данные браузера ;

нажми ; в новом меню выбери Все ;

; нажми кнопку Стереть.

Кэш Firefox на телефоне можно удалить двумя способами:

открой приложение Mozilla Firefox на телефоне или планшете;

справа снизу коснись значка — три черточки;

далее Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Удалить данные просмотра ;

— — ; выбери типы данных для удаления;

нажми Удалить данные.

Еще один способ:

нажми меню (три черточки);

далее История и выбери Стереть недавнюю историю ;

и выбери ; возле Когда выбери Все из раскрывающегося меню, затем Временные кэшированные файлы и страницы ;

выбери из раскрывающегося меню, затем ; убедись, что другие элементы, которые хочешь сохранить, не выбраны, затем нажми Стереть.

Как очистить кэш браузера Opera на компьютере и телефоне

Удалить кэш браузера Opera на компьютере ты также можешь разными способами:

нажми на красную букву О, выбери Настройки ;

; в разделе Privacy & security найди Очистить данные браузера ;

найди ; выбери период и поставь галочку на кэш;

нажми Удалить.

Или сделай следующим образом:

нажми клавиши Ctrl+Shift+Del ;

; в открывшемся окне Очистить историю укажи нужный период;

укажи нужный период; проверь, чтобы была включена опция Кэшированные изображения и файлы ;

; нажми Удалить.

Удалить кэш браузера Opera в телефоне можешь следующим образом:

нажми меню, выбери Параметры → ‎ Очистить данные браузера ;

→ ‎ ; помести галочку рядом с Кэшированными изображениями и файлами и нажми ‎Удалить.

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