Как очистить кэш браузера: пошаговая инструкция для Google Chrome, Safari, Firefox, Opera

Если серфинг на просторах интернета замедляется, обновление программ тормозит, а компьютер время от времени выдает сообщения об ошибках в работе — время почистить кэш браузера. Там может оказаться источник многих проблем. Как почистить кэш браузера Google Chrome, а также браузеров Safari, Firefox, Opera — читай в материале.
В целом эта процедура достаточно проста и требует всего несколько кликов по экрану.
Как очистить кэш браузера Google Chrome на компьютере и телефоне
Кэш браузера Google Chrome на компьютере можно удалить следующим образом:
- открой Chrome на своем компьютере;
- вверху справа нажми три точки и выбери Удалить данные просмотра;
- определись с диапазоном времени (чтобы удалить все, выбери: Больше — Все время);
- поставь галочки, например, возле пунктов Файлы cookie и другие данные сайта и Кэшированные изображения и файлы;
- нажми Удалить данные.
Кэш Google Chrome на телефоне можно удалить так:
- открой приложение браузера, коснись кнопки Меню (три точки в верхнем правом углу);
- выбери История и Удалить данные просмотра;
- телефон предложит удалить Историю просмотра и Кэшированные изображения и файлы (можно самостоятельно выбрать, что удалять);
- выбери период времени и нажми Удалить данные.
Как очистить кэш браузера Safari на iPhone и iPad
Если ты пользуешься браузером Safari, то, наверное, предпочитаешь продукцию компании Apple, которая устанавливает на свои компьютеры и iPhone собственную операционную систему. Так что разберемся, как почистить кэш именно в браузере Safari:
- перейди к Параметрам, нажми Программы — Safari;
- нажми Дополнительно, а затем выбери Данные веб-сайта;
- нажми Удалить все данные веб-сайта — Удалить сейчас.
Другой способ:
- зайди в Параметры → Программы → Safari → Удалить историю и данные сайтов;
- далее выбери период времени.
Этим способом весь кэш удалится автоматически.
Как очистить кэш браузера Firefox на компьютере и телефоне
На компьютере удаляй кэш Firefox таким образом:
- открой Firefox на своем компьютере;
- нажми кнопку Меню (три черточки);
- выбери Настройки — Конфиденциальность и безопасность;
- в разделе Данные браузера нажми Стереть данные браузера;
- в новом меню выбери Все;
- нажми кнопку Стереть.
Кэш Firefox на телефоне можно удалить двумя способами:
- открой приложение Mozilla Firefox на телефоне или планшете;
- справа снизу коснись значка — три черточки;
- далее Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Удалить данные просмотра;
- выбери типы данных для удаления;
- нажми Удалить данные.
Еще один способ:
- нажми меню (три черточки);
- далее История и выбери Стереть недавнюю историю;
- возле Когда выбери Все из раскрывающегося меню, затем Временные кэшированные файлы и страницы;
- убедись, что другие элементы, которые хочешь сохранить, не выбраны, затем нажми Стереть.
Как очистить кэш браузера Opera на компьютере и телефоне
Удалить кэш браузера Opera на компьютере ты также можешь разными способами:
- нажми на красную букву О, выбери Настройки;
- в разделе Privacy & security найди Очистить данные браузера;
- выбери период и поставь галочку на кэш;
- нажми Удалить.
Или сделай следующим образом:
- нажми клавиши Ctrl+Shift+Del;
- в открывшемся окне Очистить историю укажи нужный период;
- проверь, чтобы была включена опция Кэшированные изображения и файлы;
- нажми Удалить.
Удалить кэш браузера Opera в телефоне можешь следующим образом:
- нажми меню, выбери Параметры → Очистить данные браузера;
- помести галочку рядом с Кэшированными изображениями и файлами и нажми Удалить.
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