Roblox не работает: как исправить ошибку на компьютере или смартфоне

Рассказываем подробно, что делать, если Roblox не работает на ПК, ноутбуке и телефоне.

Roblox не работает: самые распространенные причины

Поврежденные файлы. Отдельные компоненты программы могли повредиться или быть удалены, из-за чего Roblox не запускается.

Отдельные компоненты программы могли повредиться или быть удалены, из-за чего Roblox не запускается. Проблемы с браузером. Если ты открываешь игру через сайт, запуску могут мешать кэш, cookies или установленные расширения.

Если ты открываешь игру через сайт, запуску могут мешать кэш, cookies или установленные расширения. Антивирус или брандмауэр. Защитные программы иногда ошибочно блокируют Roblox или его отдельные файлы.

Защитные программы иногда ошибочно блокируют Roblox или его отдельные файлы. Устаревшая версия программы. Если обновление установилось не полностью, платформа может работать некорректно.

Если обновление установилось не полностью, платформа может работать некорректно. Конфликт с фоновыми программами. Запуску могут мешать оверлеи, программы для записи экрана, игровые лаунчеры и другое программное обеспечение.

Запуску могут мешать оверлеи, программы для записи экрана, игровые лаунчеры и другое программное обеспечение. Поврежденный кэш. Временные файлы игрового сервиса могут содержать ошибки, которые препятствуют нормальному запуску.

Временные файлы игрового сервиса могут содержать ошибки, которые препятствуют нормальному запуску. Сбой на серверах. Иногда проблема возникает не на твоем устройстве, а на стороне самой платформы.

Что делать, если Roblox не запускается на ПК или ноутбуке

1. Перезагрузи компьютер

Начни с самого простого способа — полностью перезагрузи ПК или ноутбук.

Это помогает:

завершить зависшие процессы;

освободить оперативную память;

устранить временные системные ошибки;

повторно запустить необходимые службы.

После перезагрузки попробуй открыть Roblox еще раз.

2. Очисти кэш Roblox

Одной из причин проблемы могут быть поврежденные временные файлы.

На Windows можно открыть папку Roblox через адрес: %localappdata%\Roblox

После этого удали папку Local и снова попробуй запустить игру.

3. Переустанови Roblox

Если очистка кэша не помогла, проблема может быть в поврежденных или отсутствующих файлах программы.

Сделай так:

удали приложение с компьютера;

скачай актуальную версию с официального сайта;

установи программу повторно;

после установки попробуй запустить ее еще раз.

Повторная установка позволяет заменить поврежденные компоненты свежими файлами.

4. Проверь антивирус

Иногда антивирус или другой защитный инструмент может блокировать платформу.

Проверь его журнал блокировок и, если программа действительно блокирует Roblox, добавь необходимые файлы в список разрешенных. Среди них могут быть:

RobloxPlayerBeta.exe ;

; RobloxStudioBeta.exe .

Полностью отключать антивирус надолго не стоит. Если нужно проверить, именно ли он вызывает проблему, можно временно приостановить защиту и попробовать запустить Roblox, после чего сразу вернуть защиту.

5. Попробуй другой браузер

Если Roblox не запускается с сайта, проблема может быть связана с браузером.

Попробуй:

открыть сервис в Chrome;

воспользоваться Microsoft Edge;

проверить запуск в Firefox;

отключить расширения, которые блокируют скрипты или рекламу;

попробовать официальное приложение.

Если в другом браузере игра запускается, причина, скорее всего, связана с настройками или данными предыдущего браузера.

6. Очисти кэш и cookies браузера

Поврежденные или устаревшие данные браузера также могут препятствовать запуску.

Очисти кэш и cookies, перезапусти браузер, после чего снова открой сайт Roblox и войди в свой аккаунт.

7. Проверь брандмауэр и сеть

Если сервис не может подключиться к серверам, стоит проверить настройки брандмауэра.

Убедись, что:

Roblox не заблокирован брандмауэром;

программе разрешено подключение к интернету;

сеть не имеет ограничений, которые блокируют Roblox;

маршрутизатор не фильтрует необходимый трафик.

Если ты пользуешься корпоративной, учебной или другой ограниченной сетью, доступ к игровым сервисам также может блокироваться на уровне сети.

8. Закрой фоновые программы

Сервис может конфликтовать с некоторыми программами, которые работают одновременно с игрой.

Перед запуском попробуй закрыть:

оверлей Discord;

оверлеи NVIDIA или AMD;

программы для записи экрана;

другие игровые лаунчеры;

ресурсоемкие программы;

лишние программы, которые активно используют оперативную память.

После этого запусти Roblox еще раз.

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Что делать, если Roblox не запускается на телефоне

На смартфоне причины могут несколько отличаться. Приложение может не открываться из-за нехватки памяти, проблем с данными программы, устаревшей операционной системы или ошибки самого приложения.

Попробуй по очереди:

Перезагрузить телефон. Проверить свободную память. Если хранилище почти заполнено, освободи место. Обновить сервис через магазин приложений. Обновить операционную систему, если доступна новая версия. Очистить данные или кэш Roblox в настройках телефона, если такая функция доступна. Удалить Roblox и установить его повторно.

Также стоит обратить внимание на перегрев смартфона. Если телефон сильно нагрелся или система работает медленно, дай ему остыть, а затем повтори запуск.

Что делать, если Roblox не работает ни на ПК, ни на телефоне

Если сервис одновременно не запускается на нескольких устройствах, проблема может быть не в твоем компьютере или смартфоне.

В таком случае проверь статус серверов Roblox. Во время масштабного сбоя пользователи могут не иметь доступа к платформе независимо от того, какое устройство они используют.

Если серверы работают нормально, проверь интернет-соединение и попробуй подключиться через другую сеть.

Когда обращаться в поддержку Roblox

Если все стандартные способы не помогли, стоит обратиться в службу поддержки Roblox.

В обращении желательно указать:

модель устройства;

операционную систему и ее версию;

запускаешь ли ты Roblox через браузер или приложение;

точный текст ошибки;

когда началась проблема;

какие способы решения ты уже пробовал.

Эта информация поможет быстрее определить, связана ли проблема с устройством, программой, сетью или учетной записью.

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