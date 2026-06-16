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Тарифы на мобильную связь для пенсионеров в 2026 году: как не переплачивать за услуги

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 16 июня 2026, 17:30 4 мин.
киевстар тариф для пенсионеров
Фото Pexels

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