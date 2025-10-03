Не Киев: где украинцы смогут первыми протестировать 5G

В ближайшие месяцы пилотные испытания мобильной связи пятого поколения в Украине выйдут за пределы Львова. К программе подключатся еще два населенных пункта — Харьков и Бородянка.

Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько.

По его словам, полноценный запуск сети 5G отложен до завершения военного положения, однако тестовые площадки позволят оценить качество покрытия и готовность операторов.

Сейчас около 22% мобильных устройств в Украине уже поддерживают 5G, и, как прогнозирует чиновник, обеспечить широкий доступ к этому стандарту возможно к 2030 году.

Тестирование и перспективы 5G в Украине

Полноценный запуск 5G откладывается до окончания военного положения, поэтому речь идет только о тестовых зонах.

По данным Минцифры, около 22% смартфонов в Украине уже совместимы с этой технологией. В ведомстве считают, что покрыть большую часть территории страны связью 5G реально до 2030 года.

Координирует это направление заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько, который отвечает за развитие как мобильного, так и фиксированного интернета.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что ближайшие цифровые цели Украины — это доступность всех госуслуг в смартфоне и развертывание 5G-интернета по всей стране.

