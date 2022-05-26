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Усі державні послуги в телефоні й 5G інтернет усюди — Федоров про найближчі цифрові цілі України

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Травня 2022, 08:00

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