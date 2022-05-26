Усі державні послуги в телефоні й 5G інтернет усюди — Федоров про найближчі цифрові цілі України

У Давосі відбувся перший міжнародний Diia Summit, участь у ньому взяти 12 міністрів цифрової трансформації країн Євросоюзу. Організацією заходу займалось Мінцифри України.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про найближчі цілі України та міжнародний Diia Summit з іноземними партнерами.

Це був перший такий міжнародний саміт і він дуже важливий. Увесь світ дуже приємно здивований, що під час війни Україна продовжує працювати, а робота економіки не зупиняється.

Українські представники розповідали про ті сервіси, які вдалося зробити до війни, а які вдалось запустити в роботу прямо зараз. Також мова йшла про плани на майбутнє та ідеї щодо нових сервісів.

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Про плани на майбутнє Мінцифри

Нам потрібно інтегруватись у Європейський Союз та зробити все можливе, щоб приєднатись до єдиного цифрового ринку.

До цієї процедури будуть входити процеси прийняття нових законів та спрощення певних державних сервісів.

Раніше було визначено чотири цілі на цифрове майбутнє України, яких Мінцифри прагнуло досягнути вже до 2024 року. Серед них було переведення всіх державних послуг в онлайн, забезпечення 95% населення доступом до якісного інтернету.

Також метою було навчити шість мільйонів українців базових цифрових навичок та збільшити ВВП у сфері ІТ до 10%.

Однак згодом цілі стосовно цифрового відновлення України будуть оновлюватись та стануть ще більш амбіційними. Ці пункти будуть презентовані в Україні українцям для того, щоб погодити їх з нашими громадянами та рухатись далі.

Цілі з цифрового оновлення України після війни

переведення 100% державних послуг в онлайн

спрощення користування цими послугами

побудова потужної мережі 5G, щоб якісний інтернет був у кожному маленькому містечку та селі

збільшення частки цифрової складової в економіці України з 5% до 20-30%

розвивати напрямки кібербезпеки та військових технологій

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський виступив на українському сніданку в Давосі.