Мінцифри запускає гранти для допомоги бізнесу на порталі Дія: як отримати

Держава турбується про комфорт своїх громадян. Особливо гостро це питання постало під час війни. Як не дивно, проте війна стала не лише причиною руйнувань, смертей та масового безробіття і біженства: російська агресія стала каталізатором для багатьох змін в Україні в кращу сторону.
На ґрунті нових потреб, держава пропонує заохочення та можливості для реалізації нових ідей. Мінцифри запускає гранти для допомоги бізнесу на порталі Дія.
Мікро- та малі підприємства можуть подаватися на отримання мікрогрантів вартістю 125 000 грн (4000 євро) на порталі Дія.
Подати заявку на мікрогранти можуть підприємства, які:
Як отримати послугу?
Пріоритет надаватиметься компаніям, які виробляють життєво необхідні товари та послуги для цивільних та військових України.
Подати заявку у порталі Дія можна за посиланням.
А на що можуть розраховувати учасники бойових дій та їхні діти: пільги від держави та необхідні документи для їхнього оформлення.