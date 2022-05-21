Мінцифри запускає гранти для допомоги бізнесу на порталі Дія: як отримати

Держава турбується про комфорт своїх громадян. Особливо гостро це питання постало під час війни. Як не дивно, проте війна стала не лише причиною руйнувань, смертей та масового безробіття і біженства: російська агресія стала каталізатором для багатьох змін в Україні в кращу сторону.

Допомога бізнесу у Дія

На ґрунті нових потреб, держава пропонує заохочення та можливості для реалізації нових ідей. Мінцифри запускає гранти для допомоги бізнесу на порталі Дія.

Що мається на увазі?

Мікро- та малі підприємства можуть подаватися на отримання мікрогрантів вартістю 125 000 грн (4000 євро) на порталі Дія.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Хто може подати заявку?

Подати заявку на мікрогранти можуть підприємства, які:

зареєстровані не пізніше 31 грудня 2021 року в Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській областях;

тимчасово перемістилися з цих областей або постраждали внаслідок бойових дій;

можуть підтвердити свій статус.

Як отримати послугу? Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису Заповніть онлайн-форму заявки Підпишіть електронним підписом та відправте

Кому надаватиметься перевага?

Пріоритет надаватиметься компаніям, які виробляють життєво необхідні товари та послуги для цивільних та військових України.

Подати заявку у порталі Дія можна за посиланням.

А на що можуть розраховувати учасники бойових дій та їхні діти: пільги від держави та необхідні документи для їхнього оформлення.