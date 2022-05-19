Пільги для учасників бойових дій та їхніх дітей: на що можна розраховувати та які документи тобі знадобляться

Під час воєнного стану існують виплати від держави різним категоріям населення. Згідно з українським законодавством, учасники бойових дій (УБД) та їхні діти можуть отримати пільги на здобуття освіти. Про це розповідають у Міністерстві освіти і науки України.

Які є пільги для учасників бойових дій, їхніх дітей та які документи необхідні для цього, розповідаємо у матеріалі.

Хто має право на пільги?

Таке право мають УБД та їхні діти, що навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Право отримувати пільги зникає, коли навчання в таких закладах освіти завершується або коли людині виповнюється 23 роки.

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Ці категорії українців можуть отримати таку допомогу:

повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками;

безоплатний доступ до інтернет-мережі, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;

безоплатне проживання в гуртожитку.

Необхідні документи на пільги для учасників бойових дій

Посвідчення учасника бойових дій. Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку — довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну). Свідоцтво про народження дитини. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Довідка про реєстрацію місця проживання особи.

Підтримку надає той заклад освіти, до якого зарахували студента. Допомогу перестануть надавати, якщо студента відрахують.

Хто ще має право на пільги від держави?

В інфографіці МОН вказано, що крім УБД на пільги також мають право:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

діти померлих учасників Революції гідності;

діти, один із батьків яких загинув або пропав безвісти у зоні проведення АТО;

діти з інвалідністю І–ІІІ груп;

особи, визнані постраждалими учасниками Революції гідності.

Що робити, якщо відмовлено у наданні підтримки:

Звернутися до ректора/директора закладу освіти. Звернутися зі скаргою до Міністерства освіти і науки України.

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