Пільги для учасників бойових дій та їхніх дітей: на що можна розраховувати та які документи тобі знадобляться

Під час воєнного стану існують виплати від держави різним категоріям населення. Згідно з українським законодавством, учасники бойових дій (УБД) та їхні діти можуть отримати пільги на здобуття освіти. Про це розповідають у Міністерстві освіти і науки України.
Які є пільги для учасників бойових дій, їхніх дітей та які документи необхідні для цього, розповідаємо у матеріалі.
Таке право мають УБД та їхні діти, що навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Право отримувати пільги зникає, коли навчання в таких закладах освіти завершується або коли людині виповнюється 23 роки.
Ці категорії українців можуть отримати таку допомогу:
Підтримку надає той заклад освіти, до якого зарахували студента. Допомогу перестануть надавати, якщо студента відрахують.
В інфографіці МОН вказано, що крім УБД на пільги також мають право:
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