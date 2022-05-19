Льготы для участников боевых действий и их детей: на что можно рассчитывать и какие документы тебе понадобятся

В период военного положения существуют выплаты от государства разным категориям населения. Согласно украинскому законодательству, участники боевых действий (УБД) и их дети могут получить льготы на получение образования. Об этом говорят в Министерстве образования и науки Украины.

Какие льготы для участников боевых действий, их детей и какие документы необходимы для этого, рассказываем в материале.

Кто имеет право на льготы?

Такое право имеют УБД и их дети, обучающиеся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Право получать льготы исчезает, когда обучение в таких учебных заведениях завершается или когда человеку исполняется 23 года.

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Эти категории украинцев могут получить следующую помощь:

полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

социальные стипендии;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ к интернет-сети, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии.

Необходимые документы на льготы для участников боевых действий

Удостоверение участника боевых действий. Удостоверение личности с инвалидностью в результате войны. Удостоверение члена семьи погибшего (детям погибших до достижения ими 16-летнего возраста — справка, выдаваемая матери или другому совершеннолетнему члену семьи погибшего, или опекуну). Свидетельство о рождении ребенка. Справка о взятии на учет внутриперемещенного лица. Справка о регистрации места жительства.

Поддержку оказывает то учебное заведение, куда был зачислен студент. Помощь перестанут оказывать, если студента отчислят.

Кто еще имеет право на льготы от государства?

В инфографике МОН указано, что, кроме УБД, на льготы также имеют право:

лица с инвалидностью в результате войны;

дети умерших участников Революции достоинства;

дети, один из родителей которых погиб или пропал без вести в зоне проведения АТО;

дети с инвалидностью I–III групп;

лица, признанные пострадавшими участниками Революции достоинства.

Что делать, если отказано в оказании поддержке

Обратиться к ректору/директору учебного заведения. Обратиться с жалобой в Министерство образования и науки Украины.

Напомним, что близится время вступительной кампании в вузы. Из-за войны привычный тест в виде внешнего независимого оценивания был изменен на мультитест. Как пройти оценивание, если находишься за границей, читай в нашем материале.