Льготы для участников боевых действий и их детей: на что можно рассчитывать и какие документы тебе понадобятся

В период военного положения существуют выплаты от государства разным категориям населения. Согласно украинскому законодательству, участники боевых действий (УБД) и их дети могут получить льготы на получение образования. Об этом говорят в Министерстве образования и науки Украины.
Какие льготы для участников боевых действий, их детей и какие документы необходимы для этого, рассказываем в материале.
Такое право имеют УБД и их дети, обучающиеся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Право получать льготы исчезает, когда обучение в таких учебных заведениях завершается или когда человеку исполняется 23 года.
Эти категории украинцев могут получить следующую помощь:
Поддержку оказывает то учебное заведение, куда был зачислен студент. Помощь перестанут оказывать, если студента отчислят.
В инфографике МОН указано, что, кроме УБД, на льготы также имеют право:
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