Вступительная кампания-2022: в Минобразования объяснили, как сдать мультипредметный тест за границей

Из-за войны за рубежом в настоящее время находятся десятки или даже сотни тысяч выпускников. Школьники переживают, что не смогут учиться в украинских вузах, ведь Минобразования до сих пор не дало четких разъяснений, где, когда и как сдавать Национальный мультипредметный тест в тех странах, куда эвакуировались.

Национальный мультипредметный тест в Европе и Молдове

Однако в министерстве уверяют, что наши выпускники смогут сдать НМТ, по меньшей мере, в 15 странах.

Для этих выпускников будет возможность сдавать Национальный мультипредметный тест в странах Европейского союза и в республике Молдова. В настоящее время украинская сторона проводит соответствующие переговоры.

Об этом рассказал гендиректор директората профессионального предвысшего и высшего образования Министерства науки и образования Украины Олег Шаров.

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Тестирование будет проводиться не только в столицах. Чтобы определиться с локациями, начиная с 11-12 мая выпускники должны указать местонахождение на собственных страницах Украинского центра оценки качества образования.

За неделю до теста школьникам сообщат, где именно его будут сдавать. А вот в Канаде, США или Австралии организовать тестирование не удастся из-за разницы во времени.

— Тест будет проводиться онлайн. Дети будут выполнять задания на компьютерах. Их ответы будут передаваться и проверяться на платформе.

Но его нельзя будет пройти на дому, ведь не будет возможности узнать, кто именно проходил этот тест. Поэтому детям нужно будет приехать в определенное место, — говорит соучредительница ОО Смарт Иванна Коберник.

Национальный мультипредметный тест в Беларуси и РФ

Дети, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, в Беларуси или силой вывезенные в Российскую Федерацию сдать тест не смогут, потому что организовать там тестирование невозможно.

В Минобразования говорят, что будет три сессии тестов — в июле, августе и сентябре, чтобы те дети, которым удастся выехать на подконтрольную Украине территорию или в дружественные страны, имели возможность позже сдать НМТ.

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