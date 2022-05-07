Вступна кампанія-2022: у Міносвіти пояснили, як скласти мультипредметний тест за кордоном

Через війну за кордоном нині перебувають десятки чи навіть сотні тисяч випускників. Школярі переймаються, що не зможуть вчитися в українських ВНЗ, адже Міносвіти досі не дало чітких роз’яснень, де, коли і як складати Національний мультипредметний тест у тих країнах, куди евакуювалися.

Національний мультипредметний тест у Європі та Молдові

Проте у міністерстві запевняють, що наші випускники зможуть скласти НМТ щонайменше в 15 країнах.

Для цих випускників буде можливість складати Національний мультипредметний тест у країнах Європейського союзу та в республіці Молдова. Наразі українська сторона проводить відповідні перемовини.

Про це розповів гендиректор директорату фахової передвищої та вищої освіти Міністерства науки і освіти України Олег Шаров.

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Тестування проводитимуть не тільки у столицях. Щоб визначитися з локаціями, починаючи з 11-12 травня випускники мають вказати місцеперебування на власних сторінках Українського центру оцінювання якості освіти.

За тиждень до тесту школярів повідомлять, де саме його складатимуть. А от у Канаді, США чи Австралії організувати тестування не вдасться через різницю в часі.

— Тест буде проводитися онлайн. Діти будуть виконувати завдання за комп’ютерами. Їхні відповіді будуть передаватися і перевірятися на платформі.

Але його не можна буде пройти вдома, адже не буде можливості дізнатися, хто саме проходив цей тест. Тому дітям треба буде приїхати у визначене місце, — каже співзасновниця ГО Смарт освіта Іванна Коберник.

Національний мультипредметний тест у Білорусі та РФ

Діти, які опинились на тимчасово окупованих територіях, в Білорусі або ж силоміць вивезені до Російської Федерації скласти тест не зможуть, бо організувати там тестування неможливо.

В Міносвіти кажуть, що буде три сесії тестів — у липні, серпні та вересні, щоб ті діти, яким вдасться виїхати на підконтрольну Україні територію або до дружніх іноземних країн, мали можливість пізніше скласти НМТ.

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