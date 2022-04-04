Мультипредметний тест замість ЗНО: пояснюємо, як він відбудеться під час війни

Вступній кампанії у воєнний час — бути! Днями стало відомо про одну з головних її відмінностей.

Замість традиційного ЗНО, абітурієнти складатимуть його спрощений аналог — мультипредметний тест з трьох дисциплін. Це українська мова, математика та історія України.

Однак полегшений варіант екзамену викликав чимало запитань і труднощів. Приміром, як з цими предметами доведеться вступати на медицину чи іноземну філологію.

Чому обрали саме ці предмети

У МОН пояснюють, що українська мова та математика й до війни були обов’язковими предметами ДПА для отримання шкільного атестата, а ще знання цих предметів найкраще показує потенціал учнів.

А знання історії України є надзвичайно важливим показником української ідентичності, особливо під час війни.

Під час визначення української ідентичності, під час цієї навали, цієї агресії, історія України є визначальним генокодом українства, — розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Ці три предмети вивчали на однаковому рівні всі школярі, тож за результатом іспиту абітурієнтів прийматимуть у ВНЗ на будь-які професії: від медиків до архітекторів.

Як проходитиме тест

Тест проходитиме онлайн. На виконання 60 завдань дадуть 80 хвилин. У разі повітряної тривоги тест писатимуть знову в інший день.

Іспит складатиме вся Україна, за винятком регіонів, де ведуться бойові дії. Пройти тест можна і за кордоном.

Проте якщо ви готові навчатися за контрактом, то тестування можна не писати. Винятки становлять медичні, юридичні, управлінські та окремі філологічні спеціальності.

Ще одна новація — мотиваційний лист вступника. Він впливатиме на конкурс як для платного, так і для бюджетного навчання.

Попередню сесію мультипредметного тесту планують провести у другій декаді липня. Зареєструватися на іспит можна до 9 квітня.

Нагадаємо, що освітній процес уже відновився у більшості регіонів України. Читай, як працюють школи та ВНЗ під час війни.