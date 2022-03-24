Вступна кампанія попри війну: що чекає на абітурієнтів цьогоріч та чим планують замінити ЗНО 2022

Війна внесла свої коректури в освітній процес юних українців. Наразі учнів, батьків та вчителів цікавить питання, якими будуть завершення навчального року та вступна кампанія 2022.

ЗНО та ДПА цьогоріч не буде

Сьогодні, 24 лютого, Верховна Рада ухвалила законопроект №7132. Він передбачає скасування проведення у 2022 році:

Державної підсумкової атестації;

Зовнішнього незалежного оцінювання;

Єдиного вступного іспиту;

Єдиного фахового вступного випробування.

Навіщо скасували тестування

Спрощення вступної кампанії є вимушеним кроком через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Не всі абітурієнти зараз мають змогу повноцінно готуватися до тестувань. До того ж навчальні заклади, у яких зазвичай проводяться тестування, перебувають під постійною загрозою ударів російської армії.

Тому під час війни проводити такі масштабні випробування на кшталт ЗНО та ДПА – життєво небезпечно.

Проте це рішення діє лише у 2022 році. Про повне скасування ЗНО, ДПА та інших вступних тестувань назавжди не йдеться.

Вступна кампанія 2022

Цьогоріч абітурієнти вступатимуть у заклади вищої освіти в особливому порядку, який наразі розробляється Міністерством освіти та науки й Комітетом з питань освіти і науки. Готовий алгоритм має затвердити Кабінет Міністрів.

Це буде простий, зрозумілий, а головне — прозорий механізм вступу. Наше головне завдання — зберегти інтелектуальний потенціал України та дати абітурієнтам чіткий план дій.

Про це розповіла голова підкомітету з питань вищої освіти, народна депутатка від Слуги Народу Юлія Гришина.

Народна депутатка Наталія Піпа поділилася, що на сьогодні планують організувати мультипредметний онлайн-тест (українська мова, історія України, математика), який має здаватися в безпечних місцях. Тобто замість трьох тестувань проведуть одне.

Розглядається також здача в посольствах та консульствах України закордоном. Планується проводитися в липні. Рішення не є остаточним. Можливі зміни, — зазначила Піпа.

Чи зможуть випускники шкіл отримати документи про освіту

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що найближчим часом МОН затвердить указ про рекомендації щодо завершення навчального року в умовах воєнного стану.

Вони розставлять крапки над “і” щодо процедури видачі свідоцтв про базову та повну загальну середню освіту випускникам 9 і 11 класів.

Ці документи обов‘язково отримають всі випускники, незалежно від того, де вони перебувають, — пообіцяв Шкарлет.

Тобто учні, яким через війну довелося виїхати в інші регіони України чи за кордон, також зможуть отримати свої свідоцтва про завершення навчання.

Наразі в Україні триває другий тиждень навчання після вимушених канікул. Дивися, як працює всеукраїнська школа онлайн.