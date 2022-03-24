Вступна кампанія попри війну: що чекає на абітурієнтів цьогоріч та чим планують замінити ЗНО 2022

Війна внесла свої коректури в освітній процес юних українців. Наразі учнів, батьків та вчителів цікавить питання, якими будуть завершення навчального року та вступна кампанія 2022.
Сьогодні, 24 лютого, Верховна Рада ухвалила законопроект №7132. Він передбачає скасування проведення у 2022 році:
Спрощення вступної кампанії є вимушеним кроком через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Не всі абітурієнти зараз мають змогу повноцінно готуватися до тестувань. До того ж навчальні заклади, у яких зазвичай проводяться тестування, перебувають під постійною загрозою ударів російської армії.
Тому під час війни проводити такі масштабні випробування на кшталт ЗНО та ДПА – життєво небезпечно.
Тому під час війни проводити такі масштабні випробування на кшталт ЗНО та ДПА – життєво небезпечно.
Проте це рішення діє лише у 2022 році. Про повне скасування ЗНО, ДПА та інших вступних тестувань назавжди не йдеться.
Цьогоріч абітурієнти вступатимуть у заклади вищої освіти в особливому порядку, який наразі розробляється Міністерством освіти та науки й Комітетом з питань освіти і науки. Готовий алгоритм має затвердити Кабінет Міністрів.
Це буде простий, зрозумілий, а головне — прозорий механізм вступу. Наше головне завдання — зберегти інтелектуальний потенціал України та дати абітурієнтам чіткий план дій.
Це буде простий, зрозумілий, а головне — прозорий механізм вступу. Наше головне завдання — зберегти інтелектуальний потенціал України та дати абітурієнтам чіткий план дій.
Про це розповіла голова підкомітету з питань вищої освіти, народна депутатка від Слуги Народу Юлія Гришина.
Народна депутатка Наталія Піпа поділилася, що на сьогодні планують організувати мультипредметний онлайн-тест (українська мова, історія України, математика), який має здаватися в безпечних місцях. Тобто замість трьох тестувань проведуть одне.
Розглядається також здача в посольствах та консульствах України закордоном. Планується проводитися в липні. Рішення не є остаточним. Можливі зміни, — зазначила Піпа.
Розглядається також здача в посольствах та консульствах України закордоном. Планується проводитися в липні. Рішення не є остаточним. Можливі зміни, — зазначила Піпа.
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що найближчим часом МОН затвердить указ про рекомендації щодо завершення навчального року в умовах воєнного стану.
Вони розставлять крапки над “і” щодо процедури видачі свідоцтв про базову та повну загальну середню освіту випускникам 9 і 11 класів.
Ці документи обов‘язково отримають всі випускники, незалежно від того, де вони перебувають, — пообіцяв Шкарлет.
Ці документи обов‘язково отримають всі випускники, незалежно від того, де вони перебувають, — пообіцяв Шкарлет.
Тобто учні, яким через війну довелося виїхати в інші регіони України чи за кордон, також зможуть отримати свої свідоцтва про завершення навчання.
Наразі в Україні триває другий тиждень навчання після вимушених канікул. Дивися, як працює всеукраїнська школа онлайн.