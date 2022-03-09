Навчання в евакуації та вступ до ВНЗ: що змінилося в українській освіті через війну

Освітній процес в Україні потрібно відновити – принаймні у регіонах, де це дозволяє ситуація з безпекою. Про таке заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Як ситуація в освіті станом на зараз

24 лютого було оголошено тимчасове призупинення навчального процесу в рамках канікул тривалістю на два тижні. Але цей час майже минув і тепер постало питання, що ж робити далі. Особливо – батькам і дітям, які виїхали з рідних міст до західних регіонів країни чи до країн Європи.

Сергій Шкарлет повідомив: Міносвіти уже ухвалило рішення, яке передбачає два кроки:

тимчасове призупинення освітнього процесу там, де це неможливо через активні бойові дії та агресію Російської Федерації;

організацію освітнього процесу за дистанційною або змішаною системою навчання там, де це можливо (за погодженням з військово-цивільною адміністрацією).

У Міносвіти кажуть, що за можливості освітній процес намагатимуться відновити для всіх – від діток дошкільного віку до учнів профтехучилищ, студентів тощо.

На сьогодні будь-яка дитина, яка тимчасово змінила місце проживання, може долучитися до будь-якої школи, до будь-якої програми. Ніхто ображений не буде.

А вже з 14 березня в Україні запрацює єдина освітня платформа. Тож, якщо ви з дитиною переїхали і переймаєтеся, як бути з навчанням, ваша дитина у будь-який час може доєднатися до цієї платформи та проходити навчання дистанційно.

Для студентів, які вступили до лав територіальної оборони чи до українського війська та стали на захист України, буде запропоновано індивідуальні графіки, надання академічної відпустки чи перенесення освітніх нормативів на наступні семестри.

Чи буде ЗНО та ДПА у 2022 році

Зважаючи на навалу російського агресора, в Міносвіти ухвалили рішення щодо одноразового скасування вступу за ЗНО, скасування ДПА (для 4, 9 та 11 класів шкіл).

Механізм вступу буде оприлюднений найближчим часом, обіцяє Сергій Шкарлет. Він також наголошує:

Але жодних іспитів університет власними силами проводити не буде, аби запобігти всім проявам корупції, які є в освітній галузі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як заспокоїти дитину під час вибухів.