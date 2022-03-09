Родительство

Учеба в эвакуации и поступление в вузы: важные изменения в украинском образовании из-за войны

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 09 марта 2022, 11:30
Школа, навчання, освітній процес
Фото: Unsplash

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