Учеба в эвакуации и поступление в вузы: важные изменения в украинском образовании из-за войны

Образовательный процесс в Украине нужно возобновить – по крайней мере, в регионах, где это позволяет ситуация. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Образование в Украине сейчас

24 февраля была объявлена ​​временная приостановка учебного процесса в рамках каникул продолжительностью две недели. Но это время почти прошло и теперь стоит вопрос, что же делать дальше. Особенно – родителям и детям, которые выехали из родных городов в западные регионы страны или в страны Европы.

Сергей Шкарлет сообщил: Минобразования уже приняло решение, которое предусматривает два шага:

временное приостановление образовательного процесса там, где это невозможно из-за активных боевых действий и агрессии Российской Федерации;

организацию образовательного процесса по дистанционной или смешанной системе обучения там, где это возможно (по согласованию с военно-гражданской администрацией).

В Минобразования говорят, что по возможности образовательный процесс будут пытаться восстановить для всех – от детей дошкольного возраста до учеников профтехучилищ, студентов и т.д.

На сегодняшний день любой ребенок, который временно сменил место жительства, может присоединиться к любой школе, к любой программе. Никто не будет обижен.

А уже с 14 марта на Украине заработает единая образовательная платформа. Если вы с ребенком переехали и переживаете, как быть с учебой, ваш ребенок в любое время может присоединиться к этой платформе и проходить обучение дистанционно.

Для студентов, которые вступили в ряды территориальной обороны или в украинскую армию и встали на защиту Украины, будут подготовлены индивидуальные графики, предоставлен академический отпуск или перенос образовательных нормативов на следующие семестры.

Будет ли ЗНО и ДПА в 2022 году

Учитывая нашествие российского агрессора, в Минобразования приняли решение об однократной отмене поступления по ЗНО и отмене ДПА (для 4, 9 и 11 классов школ).

Механизм поступления будет обнародован в ближайшее время, обещает Сергей Шкарлет. Он также отмечает:

Никаких экзаменов университет собственными силами проводить не будет, чтобы предотвратить все проявления коррупции, которые есть в образовательной отрасли.

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