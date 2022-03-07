Песни, сказки и беруши — как успокоить ребенка во время взрывов

Невыносимо больно смотреть на то, как переживают войну наши дети. Даже младенцы способны ощущать изменения в поведении родителей и в окружении.

Организация UNICEF в Украине рассказала, как поддержать ребенка, боящегося громких звуков и взрывов.

Приглуши звуки

Надень ребенку на голову шапку и дополнительно окутай ее в районе ушей. Можно сделать из ткани повязку, закрывающую уши. Выбирай ткань, которая не вызывает зуд на коже.

Если у тебя есть беруши или наушники, приглушающие звуки, используй их. Прикрыть ушки можно одеялом, простыней или курткой.

Включи музыку или аудиосказку через наушники.

Успокой ребенка

Напевай монотонным голосом любимые песни ребенка, как колыбельные. Можно немного покачиваться — это успокаивает.

Если ребенок эхолалит, то есть повторяет услышанные слова, фразы или звуки — поддержи его.

Обними малыша и прижми к своей груди так, чтобы он слышал стук твоего сердца. Однако делать это можно только тогда, когда твое сердцебиение в спокойном ритме.

Как вариант накинь сверху любую вещь, которая оградит вас от внешнего мира и закрой ушки ребенка ладонью.

Сочетай и пробуй разные способы. Придумывай свои. Детки сами подсказывают, как им можно помочь, поэтому прислушивайся к ним и наблюдай за ними.

Раньше мы рассказывали, как оградить детскую психику от травматических событий военного времени.