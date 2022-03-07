Пісні, казки та беруші — як заспокоїти дитину під час вибухів

Нестерпно боляче дивитися на те, як переживають війну наші діти. Навіть немовлята здатні відчувати зміни в поведінці батьків та оточення.

Організація UNICEF в Україні розповіла, як підтримати дитину, яка боїться голосних звуків та вибухів.

Приглуши звуки

Надягни дитині на голову шапку та додатково підгорни її у районі вух. Можна зробити з тканини пов’язку, яка закриває вуха. Обирай тканину, яка не викликає свербіж на шкірі.

Якщо в тебе є беруші або навушники, які приглушають звуки, використовуй їх. Прикрити вушка можна ковдрою, простирадлом чи курткою.

Ввімкни музику чи аудіоказку через навушники.

Заспокой дитину

Наспівуй монотонним голосом улюблені пісні дитини, наче колискові. Можна трохи похитуватись — це заспокоює.

Якщо дитя ехолалить, тобто повторює почуті слова, фрази чи звуки — підтримай її.

Обійми маля та притисни до своїх грудей так, щоб воно чуло стукіт твого серця. Проте робити це можна лише тоді, коли твоє серцебиття у спокійному ритмі.

Як варіант накинь зверху будь-яку річ, яка відгородить вас від зовнішнього світу та затули вушка дитини долонею.

Поєднуй та пробуй різні способи. Вигадуй свої. Дітки самі підказують, як їм можна допомогти, тому прислухайся до них та спостерігай за ними.

Раніше ми розповідали, як захистити дитячу психіку від травматичних подій воєнного часу.