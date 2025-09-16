Пенсия в 2026 году: какой будет минимальная и повысят ли выплату всем

15 сентября стали известны первые подробности законопроекта о государственном бюджете Украины на 2026 год. В законопроекте 14000 говорится, что в 2026 году повысят пенсии для более чем 10 миллионов украинских пенсионеров. На сколько повысят пенсию и когда ждать увеличенных выплат: с января или марта 2026 года?

Повышение пенсий 2026: кому увеличат выплаты

Вікна-Новини подробно рассказывали, на что собираются потратить бюджет Украины в 2026 году. В частности, и о том, что на пенсии для украинцев в бюджете заложат 1 трлн 27 млрд гривен. Важно, что это сумма с учетом индексации пенсий.

Так что ожидать минимального повышения пенсий в 2026 году стоит. Традиционно индексация пенсий проходит с 1 марта.

На индексацию пенсий заложили дополнительные 123,4 млрд грн. Минфин дает уточнение, когда именно повысят пенсии украинцам:

251,3 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду (своевременные пенсии для 10,3 млн пенсионеров, индексация с 1 марта 2026 года).

Сейчас неизвестно, как именно индексируют пенсии для украинцев. Окончательное решение за КМУ после одобрения законопроекта Верховной Радой. В 2025 году пенсии индексировались на 11,5%.

Минимальная пенсия в 2026 году

В 2026 году размер минимальной пенсии в Украине хотят повысить до 2564 гривен. На сегодня это $62. Именно о такой сумме говорилось в одобренной правительством бюджетной декларации.

Этот же документ прогнозирует такое повышение на следующие годы:

2564 гривен минимальная пенсия в 2026 году. Это +8,6% к нынешней сумме.

2715 гривен минимальная пенсия в 2027 году (+5,9%);

2859 гривен минимальная пенсия в 2028 году (+5,3%).

Ранее Opendatabot сообщал, что каждый третий пенсионер в Украине получает пенсию менее 3500 грн. А около 400 тысяч пенсионеров получают до 3000 грн.

Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2361 грн или $57.

Законопроект о государственном бюджете 2026 передали Верховной Раде. Большинство средств бюджета направляется на безопасность и оборону.

