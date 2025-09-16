Выжить на $78: какой прожиточный минимум 2026 в Украине

Вчера, 15 сентября, стали известны подробности государственного бюджета на 2026 год. В этом же документе о государственном бюджете 2026 года закрепляются и минимальные зарплаты, прожиточные минимумы и другие социальные выплаты на весь год. Рассказываем о прожиточном минимуме 2026 и минимальной зарплате с 1 января 2026 года.

Прожиточный минимум 2026

15 сентября 2025 года Кабинет Министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2026 год. Впоследствии он попадет на рассмотрение Верховной Рады. В документе предусмотрена индексация пенсий для 10,3 млн пенсионеров. А также изменение прожиточного минимума и минимальной зарплаты — к счастью, в сторону повышения.

Напомним, что с 2024 года уровень прожиточного минимума и минимальные зарплаты для украинцев не меняли. В 2025 году они не пересматривались, хотя реальные потребности граждан выросли.

Прожиточный минимум в 2026 году составит 3209 грн (+9,9%). Это $78.

(+9,9%). Это $78. Прожиточный минимум для трудоспособных украинцев повысили также на +9,9% и с 1 января 2026 года составит 3328 грн .

. Для лиц, потерявших трудоспособность, прожиточный минимум в 2026 году будет на уровне 2595 грн . Это повышение на 9,9%.

. Это повышение на 9,9%. На ребенка до 6 лет прожиточный минимум 2026 — 2 817 грн .

. На ребенка 6-18 лет прожиточный минимум 2026 года составит 3 512 грн.

По состоянию на 2025 год прожиточный минимум — 2920 гривен или $70.

Стоит отметить, что фактическое повышение не произойдет из-за уровня инфляции, поэтому украинцы могут даже потерять, а не получить больше. Народный депутат Ярослав Железняк приводил свежие данные:

Инфляция (декабрь по декабрь) 9,9%. В среднем к 2025 году — 10,4%.

Именно поэтому повышением прожиточных минимумов в Украине это назвать сложно.

Минимальная зарплата в Украине в 2026 году

Минимальная зарплата в 2025 году была неизменной, на уровне 8000 грн. Такой же она была и в 2024 году. В 2026 году ее решили повысить.

В проекте государственного бюджета на следующий год говорится, что минимальная зарплата в 2026 году в Украине вырастет с 8000 грн до 8647 грн (по курсу доллара на 16 сентября это $210).

Это рост на 8%. Который также, к сожалению, не перекрывает уровень инфляции.

В почасовом размере минимальная зарплата 2026 года составит 52 грн/час (сейчас это $1,26).

Именно такие планы имело Министерство финансов по повышению минимальной зарплаты в Украине. В письме от 15 августа 2025 говорилось, что с учетом сценария длительной войны минимальные зарплаты в Украине будут повышаться медленнее.

с 1 января 2026 года — 8 647 грн;

8 647 грн; с 1 января 2027 года — 9 347 грн;

9 347 грн; с 1 января 2028 года — 9 997 грн.

Без изменений оставили прогноз роста должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки:

с 1 января 2026 года — 3 470 грн;

3 470 грн; с 1 января 2027 года — 3 744 грн;

3 744 грн; с 1 января 2028 года — 4 018 грн.

Кроме того, изменился порядок выплаты социальной помощи тем семьям, которые потеряли защитника. Теперь семьи погибших воинов будут получать выплату в несколько этапов.

