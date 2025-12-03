Бюджет Украины 2026: Рада приняла проект в первом чтении

Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2026 во втором чтении. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк. Решение получило 257 голосов.

Бюджет-2026 приняли во втором чтении: главное из проекта

Ранее профильный комитет согласовал правки к законопроекту, сообщила депутат Роксолана Пидласа:

добавить местным бюджетам 4% от НДФЛ (до 64%) и установить целевое направление средств на проведение расчетов за энергоносители и на погашение задолженности по разнице в тарифах на энергоносители (при наличии);

субвенцию на разницу в тарифах, которая предусматривалась в сумме 15,2 млрд грн, исключить. Причина —сбалансирование уменьшения доходов госбюджета;

прибавить 1 млрд грн на закупку оружия и военной техники Министерством обороны;

добавить 244 млн грн Бюро экономической безопасности;

повысить заработную плату учителей: с 1 января — на 30% и 1 сентября — еще на 20% без каких-либо изменений в подходах к оплате труда учителей.

Планируемые доходы бюджета на 2026 год составляют 2 трлн 918 млрд гривен, расходы предусматриваются на уровне 4 трлн 781 млрд гривен.

Ко второму чтению увеличили расходы на резервный фонд на 19 млрд. гривен. В 2026 году состоится поэтапное повышение зарплат педагогических и научно педагогических работников.

Также планируется приобрести пассажирские вагоны, реализовать жилищную политику, компенсировать имущественные потери хозяйствующих субъектов из-за военных рисков.

На обустройство безопасных условий в детсадах выделят 1 млрд. гривен. Еще 500 млн. выделят на восстановление образовательной способности вузов. На жилье для ВПЛ выделят еще 500 млн.

Основные направления финансирования

Безопасность и оборона

На оборону планируется выделить 2,8 трлн. гривен, что составляет 27,2% ВВП.

В частности, 2 трлн 495 млрд гривен — это общий фонд; 281 млрд гривен — специальный фонд; 30 млрд гривен — государственные гарантии.

На зарплату военным потратят 1 трлн 273 млрд гривен, на вооружение и военную технику — 709 млрд гривен.

Социальная сфера и образование

Правительство значительно увеличивает финансирование социальных программ. На пенсионное обеспечение предусмотрено 1 трлн 27 млрд гривен с учетом индексации пенсий.

На социальную сферу, включая помощь для ВПЛ и лиц с инвалидностью, выделят 467,1 млрд гривен.

Также предполагается финансирование для поддержки демографического развития, в частности, выплаты при рождении ребенка и помощь по уходу за младенцами.

Сфера образования получит 265,4 млрд гривен. Планируется поэтапное повышение зарплаты педагогов на 50%, бесплатное питание для всех школьников (1-11 классов) с октября 2026 года и удвоение стипендий для студентов.

Здравоохранение и бизнес

На здравоохранение выделят 258 млрд гривен. Планируется повышение зарплат для врачей первичной и экстренной помощи до 35 тыс. гривен.

Также продолжат действовать программы безвозмездных лекарств и “Чек-ап 40+”, на которые выделят 10 млрд гривен для комплексного обследования граждан в возрасте от 40 лет.

Для поддержки бизнеса предусмотрено 41,5 млрд гривен, которые пойдут на программы “5-7-9%”, “єОселя”, а также на поддержку разработчиков оборонных технологий Brave1.

Ранее НАБУ и САП обнародовали, сколько средств удалось вернуть в государственный бюджет благодаря их работе.

