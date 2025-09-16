Медицинский бюджет-2026: ежегодные чекапы для 40-летних и поддержка сельских врачей

Правительство приняло проект государственного бюджета на 2026 год, который теперь ждет рассмотрение в Верховной Раде. Расходы на сферу здравоохранения составят 258 млрд. грн.

В Минздраве раскрыли, на что направят средства и какая отрасль медицинских услуг получит наибольшее финансирование.

Бюджет на медицину 2026: куда направят средства

191,6 млрд гривен предусмотрено на финансирование Программы медицинских гарантий. Это на 16 млрд гривен больше, чем в нынешнем году. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что проект бюджета на 2026 год отражает приоритеты в сфере здравоохранения, а именно в качественной, доступной и бесплатной медицинской помощи.

Среди стратегических направлений:

лечение раненых защитников;

первичная и экстренная помощь;

доступное лекарство;

обновление больниц;

обеспечение равного доступа к медицинским услугам.

Увеличение финансирования по программе медицинских гарантий позволит оказывать бесплатную медицинскую помощь по ключевым направлениям и продолжить расширение программы Доступные лекарства.

Также появится возможность повысить зарплату медиков экстренной и первичной медицинской помощи и работающих в прифронтовых районах.

Запланировано дальнейшее финансирование совместного проекта Минздрава, Минветеранов и НСЗУ по безвозмездному зубопротезированию и стоматологической помощи для военных и ветеранов. Теперь получить эту услугу могут также военнослужащие-иностранцы и украинцы, пережившие плен.

В 2026 году услуги станут доступны и для участников ликвидации Чернобыльской катастрофы с инвалидностью (категория 1). Для этого заложили 1,3 млрд грн.

Продлят услугу для военнослужащих и других категорий по забору, криоконсервации и хранению репродуктивных клеток. На эти нужды предусмотрено 190 млн грн.

На обеспечение пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями будет выделено 15,1 млрд грн. Речь идет о приоритетном обеспечении лекарственными средствами и медицинскими изделиями для лечения таких заболеваний:

онкологические и сердечно-сосудистые заболевания;

вирусные гепатиты.

Кроме того, продолжат обеспечение медицинскими изделиями для проведения ортопедических, травматологических и нейрохирургических оперативных вмешательств, а также закупку стентов для пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чекапы для граждан от 40 лет: новая инициатива на 2026 год

С 1 января 2026 года Минздрав планирует запустить национальную программу профилактических медицинских осмотров (чекапов) для граждан от 40 лет. На это заложили 10 млрд грн.

Речь идет о ежегодном бесплатном обследовании на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и психических расстройств. Исследования будут проводить в государственных, коммунальных или частных учреждениях здравоохранения, отвечающих требованиям Минздрава.

Ожидается, что программа будет способствовать раннему выявлению заболеваний, улучшению эффективности лечения и снижению показателей преждевременной смертности.

Выплаты для молодых врачей, работающих в селах

Медицинские работники также будут поощрять работать в сельской местности и прифронтовых регионах, чтобы обеспечить равный доступ к медицинским услугам. На это предусмотрено более 150 млн. грн.

В рамках проекта инициируют выплату единовременного пособия в размере 200 тысяч грн молодым врачам, которые заключат трехлетний контракт для работы в сельских общинах, а также создадут возможности для обеспечения их служебного жилья.

Образование, борьба с эпидемиями и прочее

Финансирование медицинского образования увеличат на более чем 200 млн грн. На систему общественного здоровья и меры по борьбе с эпидемиями выделят более 4 млрд грн.

1,1 млрд грн выделят на субвенции местным бюджетам. Средства будут направлены на покрытие текущих расходов учреждений здравоохранения, в частности учреждений службы крови, а также на обеспечение детей, больных редкими заболеваниями, специальными продуктами лечебного питания.

Планируется улучшить условия работы бюро судебно-медицинской экспертизы, а именно модернизируют инфраструктуру учреждений и повысит зарплату судебно-медицинских экспертов. На оплату труда дополнительно планируется направить до 250 млн грн.

Детальнее о выплатах для молодых врачей, которые будут работать в селе, и условиях получения помощи мы рассказывали раньше.

