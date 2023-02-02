Здоровье всегда актуально! Чекап женского организма: какие исследования стоит проходить и как часто

Здоровье — самое дорогое сокровище в человеческой жизни. Его нужно ценить и беречь, начиная с юности. В последние годы особую популярность приобрели чекапы.

Check-up или чекап — это комплексная проверка всего организма, благодаря которой можно на ранних стадиях диагностировать немало серьезных заболеваний.

Специалисты проекта Бережи себе рассказали о чекапе женского организма и какие обследования нужно регулярно проходить.

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Осмотр гинеколога и проверка на патологию шейки матки

По состоянию на 2020 год рак шейки матки был на четвертом месте по распространенности у женщин и вызвал более 340 тысяч смертей во всем мире.

Методы проверки на патологию шейки матки:

Цитологическое исследование мазка из шейки матки (ПАП-тест).

Тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска.

Также возможна комбинация этих двух тестирований.

Как часто нужно делать такой скрининг

Все зависит от возраста женщины и факторов риска, таких как: курение, ВИЧ-инфекции, инфекции, передающиеся половым путем.

Для женщин в возрасте 21–29 лет:

Цитологическое исследование мазка из шейки матки необходимо делать по крайней мере один раз в три года.

Тест на ВПЧ не рекомендуют делать всем, поскольку большинство ВПЧ-инфекций проходят самостоятельно и без последствий.

Женщинам в возрасте 30–65 лет эти два тестирования необходимо делать каждые пять лет. Иногда ПАП-тест рекомендуют делать чаще — каждые три года.

Частота скрининга и дополнительных обследований зависят от результатов предыдущего скрининга и наличия дополнительных факторов риска.

Проверка на рак молочных желез

Еще одно важное обследование для женщин. Рак груди — это самый распространенный вид онкологии среди женщин. От него по всему миру умирают более полумиллиона женщин в год.

Фото: Unsplash

При условии своевременного выявления вероятность выздоровления составляет почти 95%, — объясняют специалисты Бережи себе.

Какие обследования следует проходить:

Самообследование молочных желез.

Его необходимо проводить каждый месяц. Для этого нужно с опущенными и поднятыми руками оценить внешний вид груди, прощупать молочные железы на предмет припухлостей и утолщений.

Обязательно обрати внимание на то, нет ли выделений из сосков.

УЗИ молочных желез.

Основным методом проверки груди является УЗИ.

Маммография.

Что касается маммографии, врачи не рекомендуют использовать этот метод исследования женщинам до 40 лет, если нет факторов риска.

В возрасте 40–44 лет маммографию рекомендуют делать ежегодно, учитывая клинические обследования и самообследование молочных желез.

Женщинам в возрасте 45–54 года маммографию нужно делать обязательно раз в год.

В период 55–69 лет такое исследование нужно проходить один раз в два года, с учетом результатов предыдущих обследований, клинических и самостоятельных обследований груди.

Проверка на наличие инфекционных болезней в организме

Всем женщинам в возрасте до 25 лет, ведущим активную половую жизнь, необходимо делать проверку на наличие половых инфекций в организме.

Скрининг на гонорею и хламидиоз стоит делать ежегодно с помощью ПЦР-исследования урогенитального мазка.

После достижения 25-летнего возраста рекомендуется делать скрининг на инфекции в организме при планировании беременности или при наличии факторов риска.

Также, в зависимости от твоего образа жизни и медицинской истории, гинеколог может назначить дополнительные ежегодные проверки на наличие сифилиса, ВИЧ, гепатитов группы В и С и т.д.

Чекап — это необходимая вещь, о которой стоит помнить каждой женщине. И не только женского организма. Ранее мы рассказывали о чекапе всего организма и как он спасет твою жизнь

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