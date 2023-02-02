Здоров’я завжди на часі! Чекап жіночого організму: які дослідження варто проходити та як часто

Здоров’я — найдорожчий скарб у людському житті. Його потрібно цінувати та берегти, починаючи змолоду. Останніми роками особливої популярності набули чекапи.

Check-up або чекап — це комплексна перевірка усього організму, завдяки якій можна на ранніх стадіях діагностувати чимало серйозних захворювань.

Спеціалісти проекту Бережи себе розповіли про чекап жіночого організму та які обстеження потрібно регулярно проходити.

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Огляд гінеколога та перевірка на патологію шийки матки

Станом на 2020 рік рак шийки матки був на четвертому місці за поширеністю серед жінок та спричинив понад 340 тисяч смертей у всьому світі.

Методи перевірки на патологію шийки матки:

Цитологічне дослідження мазка з шийки матки (ПАП-тест).

Тестування на вірус папіломи людини (ВПЛ) високого онкогенного ризику.

Також можлива комбінація цих двох тестувань.

Як часто потрібно робити такий скринінг

Усе залежить від віку жінки та факторів ризику, як-от: куріння, ВІЛ-інфекції, інфекції, що передаються статевим шляхом.

Для жінок віком 21–29 років:

Цитологічне дослідження мазка з шийки матки необхідно робити принаймні один раз на три роки.

Тест на ВПЛ не рекомендують робити усім, оскільки більшість ВПЛ-інфекцій проходять самостійно та без наслідків.

Жінкам віком 30–65 років ці два тестування необхідно робити кожні п’ять років. Іноді ПАП-тест рекомендують робити частіше — кожні три роки.

Частота скринінгу та додаткових обстежень залежать від результатів попереднього скринінгу та наявності додаткових факторів ризику.

Перевірка на рак молочних залоз

Ще одне важливе обстеження для жінок. Рак грудей — це найпоширеніший вид онкології серед жінок. Від нього по всьому світу помирають більше ніж півмільйона жінок у рік.

За умови вчасного виявлення ймовірність одужання становить майже 95%, — пояснюють спеціалісти Бережи себе.

Які обстеження варто проходити:

Самообстеження молочних залоз.

Його необхідно проводити щомісяця. Для цього потрібно з опущеними та піднятими руками оцінити зовнішній вигляд грудей, промацати молочні залози на наявність припухлостей та потовщень.

Обов’язково зверни увагу на те, чи немає виділень із сосків.

УЗД молочних залоз.

Основним методом перевірки грудей є УЗД.

Мамографія.

Щодо мамографії, лікарі не рекомендують використовувати цей метод дослідження жінкам до 40 років, якщо немає факторів ризику.

У віці 40-44 років мамографію рекомендують робити щорічно з огляду на клінічні обстеження та самообстеження молочних залоз.

Жінкам у віці 45–54 роки мамографію потрібно робити обов’язково раз на рік.

В період 55–69 років таке дослідження потрібно проходити один раз на два роки, з урахуванням результатів попередніх обстежень, клінічних та самостійних обстежень грудей.

Перевірка на наявність інфекційних хвороб в організмі

Усім жінкам у віці до 25 років, що ведуть активне статеве життя, необхідно робити перевірку на наявність статевих інфекцій в організмі.

Скринінг на гонорею та хламідіоз варто робити щороку за допомогою ПЛР-дослідження урогенітального мазка.

Після досягнення 25-річного віку рекомендовано робити скринінг на інфекції в організмі під час планування вагітності або за наявності факторів ризику.

Також, залежно від твого способу життя та медичної історії, гінеколог може призначити додаткові щорічні перевірки на наявність сифілісу, ВІЛу, гепатитів групи В і С тощо.

Чекап — це необхідна річ, про яку варто пам’ятати кожній жінці. Та не лише жіночого організму. Раніше ми розповідали про чекап всього організму та як він врятує твоє життя.

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