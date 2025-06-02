Допомога медикам 200 тисяч гривень: хто може отримати і умови

В Україні триває кадровий голод і брак робочих рук. Під час повномасштабної війни найбільша потреба в оборонцях, і тих, хто їх рятує. Тож на підготовку і працевлаштування лікарів йдуть значні зусилля держави.

Та після навчання медики вибирають роботу у великих містах з конкурентною зарплатою, або ж віддають перевагу приватній практиці. Аби лікарі були не лише у містах, а й у селах, держава виплачуватиме медикам допомогу. Скільки можуть отримати лікарі, які згодяться працювати в селах?

Допомога молодим лікарям 200 тисяч гривень: як отримати

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомив, що держава допомагатиме молодим лікарям, які погодяться працювати у сільських регіонах та зонах бойових дій. Зокрема такі спеціалісти отримають одноразову грошову допомогу.

Випускники медичних вишів, які погодяться на таку роботу, зможуть отримати допомогу від держави у розмірі 200 тисяч гривень.

Ініціатива не лише підтримає молодих лікарів у перших кроках кар’єри, а й дозволить покращити ситуацію зі спеціалістами у віддалених регіонах країни.

Поряд з безпекою та обороною інвестиції в людський капітал — це наскрізна політика уряду та держави, — заявив Шмигаль.

На сайті МОЗ йдеться, що ініціатива стосується випускників інтернатури, які закінчують навчання у 2025 році. Для роботи можна вибрати сільську місцевість, деокуповані чи прифронтові території.

Виплата у 200 тисяч гривень надаватиметься тим, хто підпише контракт про роботу на три роки з медичним закладом.

Лікарська посада, на яку влаштовується випускник, має бути опублікована на Єдиному веб-порталі вакансій у закладах охорони здоров’я, а у самому медзакладі укомплектованість лікарських посад не має перевищувати 75%.

Важливо знати, що ініціатива діятиме тільки у період воєнного стану. Якщо розділити одноразову допомогу на тривалість роботи у селі / деокупованих територіях за контрактом, вийде приблизна доплата до зарплати 5500 грн протягом трьох років.

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