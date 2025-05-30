Історії Розповіді

Робот врятував немовля! У Львові провели історичну операцію

Марія Дзюба, редакторка сайту 30 Травня 2025, 15:00
Робот врятував немовля! У Львові провели історичну операцію
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