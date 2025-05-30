Робот врятував немовля! У Львові провели історичну операцію

У Львові лікарі здійснили справжній медичний прорив: вперше в Україні новонародженій дитині провели рятівну операцію, використовуючи робота-хірурга Da Vinci Si.

Ця унікальна процедура дозволила сформувати життєво важливий канал для відтоку жовчі, що стало шансом на життя для маленької пацієнтки.

Про це повідомили фахівці Дитячої Лікарні Святого Миколая, що входить до складу Першого медичного об’єднання Львова.

Рятівне втручання для Оксанки

Операція, що відбулася 6 травня, врятувала життя маленькій Оксанці з Івано-Франківщини.

У дитини діагностували рідкісну та небезпечну патологію — атрезію жовчовивідних шляхів.

Цей вроджений дефект не дозволяє жовчі виводитися з печінки, що призводить до швидкого руйнування органу, а потім і до загибелі дитини, часто до досягнення одного року.

Єдиним шансом на порятунок є складна операція, розроблена японським хірургом Моріо Касаї, яку необхідно виконати до тримісячного віку.

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Інноваційний підхід з роботом Da Vinci

Батьки Оксанки звернулися до Центру холестатичних захворювань, що діє при Лікарні Святого Миколая – єдиного такого центру в західних областях України.

Саме тут команда дитячих хірургів ухвалила рішення застосувати найсучасніший підхід – роботизовану хірургію.

Втручання виконував робот Da Vinci Si, який дозволив хірургічній команді працювати з надзвичайною точністю та мінімальною травматичністю.

Це дало можливість сформувати новий жовчовивідний канал практично без крововтрати.

Такий підхід є стандартом у провідних клініках світу, зокрема в Японії, США та Південній Кореї, а тепер він доступний і українським пацієнтам.

Майбутнє для маленької пацієнтки

Наразі маленька Оксанка почувається добре. Жовтизна тіла та очей зменшилася, і її життю нічого не загрожує.

Хоча ця операція не є остаточним розв’язанням проблеми атрезії жовчовивідних шляхів, вона дає дівчинці найголовніше — шанс зміцніти, підрости та дожити до майбутньої трансплантації печінки.

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Загалом, у Першому медичному об’єднанні Львова за допомогою роботичної системи Da Vinci вже виконано близько 100 втручань дітям. Це один із найбільших показників серед лікарень Східної Європи.

Унікальність Лікарні Святого Миколая також полягає в тому, що її спеціалісти єдині в Україні, хто оперує дітей за допомогою робота-хірурга.

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