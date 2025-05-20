Пухлина, що затьмарювала свідомість: історія Діани, яку врятували під час вагітності

Вагітна жінка потрапила до лікарні зі звичайним харчовим отруєнням, а згодом виявилося, що в її головному мозку росте небезпечне новоутворення.

Під загрозою опинилася і мати, і дитина. Для порятунку двох життів спеціалісти Лікарні Святого Пантелеймона мусили діяти надзвичайно швидко.

Перше медичне об’єднання Львова розповіли про історію 32-річної Діани, яка опинилася на межі життя та смерті на 30-му тижні вагітності.

Врятували і породіллю, і дитину: історія Діани

Львів’янка Діана звернулася до лікарів зі скаргами на харчове отруєння. Жінці призначили лікування, але їй ставало дедалі гірше. Тоді її госпіталізували до гінекологічного відділення Лікарні Святого Пантелеймона, де в неї стався перший епілептичний напад.

Згодом у жінки почав затьмарюватися розум та з’явилися напади судом.

— Це було так раптово і страшно. Мій емоційний стан був дивний. У певний момент я почала відчувати наче втрачаю себе і свій розум, — розповідає Діана.

Після проведення МРТ-обстеження лікарі виявили в її головного мозку гігантську пухлину. Вона розташовувалась в лобній частці, тому впливала на інтелект, психічний стан та поведінку. Новоутворення могло з’явитися давно, але вагітність пришвидшила ріст.

Нейрохірурги були впевнені, що жінці не вдасться пережити ці пологи, бо станеться набряк мозку, який вб’є і її, і дитину. Лікарі терміново зібрали консиліум та розробили план дій.

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Давати вагітній жінці препарати проти судом заборонено, а оперувати пухлини — справа ще більш ризикована, пояснює керівник Центру нейрохірургії Лікарні Святого Пантелеймона Остап Федорко.

— Наркоз може негативно вплинути на плід. Тож ми ухвалили рішення провести кесарів розтин на 31-му тижні вагітності. Операцію виконали наші колеги з Дитячої Лікарні Святого Миколая. Все минуло успішно. Дитину відразу забрали неонатологи у відділення інтенсивної терапії.

У Діани народилася донечка, а нейрохірурги одразу взялися за порятунок жінки. Операція тривала 4 години, а під час неї вдалося повністю видалити пухлину розміром 6 на 8 сантиметрів.

Зараз Діану вже виписали. Її психіка працює стабільно, а загроза життю минула. Тепер попереду в неї перші миті з новонародженою первісткою.

А нещодавно ми розповідали про унікальну операцію в Охматдиті — дитині вперше пересадили орган від несумісного донора.

Фото: Перше медичне об’єднання Львова

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