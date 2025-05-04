Розповіді

19 днів на межі смерті: історія Софійки, яка чудом вижила після важкої пневмонії

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 04 Травня 2025, 09:00
19 днів на межі смерті: історія Софійки, яка чудом вижила після важкої пневмонії
103-річна Джоан
Читати далі
Стала блогеркою у 103 роки! Як Джоан захопила користувачів любов’ю до макіяжу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь