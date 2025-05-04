Рассказы

19 дней на грани смерти: история Софийки, чудом выжившей после тяжелой пневмонии

Ирина Танасийчук, журналист сайта 04 мая 2025, 09:00
19 дней на грани смерти: история Софийки, чудом выжившей после тяжелой пневмонии
103-летняя Джоан
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Стала блогером в 103 года! Как Джоан восхитила пользователей любовью к макияжу

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