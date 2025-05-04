19 дней на грани смерти: история Софийки, чудом выжившей после тяжелой пневмонии

Один шанс на выживший миллион — такой неутешительный прогноз давали 3-летней Софийке, которая чуть не погибла от поражения легких вирусной пневмонией.

По болезни девочка почти 3 недели не могла дышать самостоятельно. Для спасения ребенка специалисты больницы Святого Николая во Львове подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который заменяет работу сердца и легких.

Первое медицинское объединение Львова поделилось историей Софийки и рассказало о ее лечении.

Как маленькая Софийка три недели не могла дышать самостоятельно

Все началось в начале зимы, когда ребенок заболел и попал в центр педиатрии с высокой температурой. Под пристальным наблюдением врачей Ирины Бережной и Елены Бортик София пять дней провела на кислородной поддержке.

Затем девочке стало хуже. Врачи обнаружили критически низкую сатурацию — насыщенность крови кислородом. К этому добавилась лихорадка. Софийка начала синеть и вскоре оказалась на грани жизни и смерти.

Ее спасали специалисты отделения интенсивной терапии и анестезиологии. Им удалось реанимировать Софийку, но состояние было критическим: дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность III и II степени соответственно.

Даже аппарат искусственной вентиляции легких не помог улучшить состояние девочки.

— Мне сказали, что надежда есть. Но шанс, что она выживет, — один из миллиона. Мне позволяли наведываться к дочери в реанимацию. Мне позволяли наведываться к дочери в реанимацию. Если бы не решение подключить Софийку к аппарату, не знаю, чем бы все закончилось, — рассказала мама девочки Олеся.

Ребенка экстренно подсоединяли к аппарату ЭКМО, что не так просто сделать. Для этого привлекли кардиохирургов Александра Ячника и Андрея Пилипца. Также в операции принимали участие перфузиолог Василий Ключик, кардиолог Кристина Качур и сразу три анестезиолога.

Операция прошла успешно, и аппарат заработал. ЭКМО насыщал кровь кислородом вне тела ребенка и возвращал обратно в кровообращение. И так целых 19 дней.

По словам анестезиолога Юрия Пурского, аппарат ЭКМО применяется именно в критических, угрожающих жизни ребенка состояниях.

Состояние Софийки было настолько тяжелым, что нам понадобилось почти три недели, чтобы отвлечь беду.

Когда Софийка была переведена в реанимацию, ребенка смог увидеть папа, который сейчас несет военную службу. В течение всего месяца, пока девочка боролась за жизнь, он постоянно был на связи.

— Поэтому я фиксировала любые изменения. Снимала на видео косички, которые дочери заплетали медсестры, мгновение, когда впервые открыла глазки, первые шаги. После пережитого сейчас мы мечтаем только об одном — встретиться с семьей и обнять папу, — говорит мама Олеся.

В стенах больницы Софийка провела 71 день. Из-за длительной нехватки кислорода и невозможности двигаться понадобилось вмешательство физического терапевта. Врач Светлана Кузьмич еще в реанимации начала работать с ребенком, который тогда еще был без сознания.

Когда она открыла глаза, физический терапевт учила ее держать голову и сидеть. А теперь, хоть и с болью и поддержкой, ребенок уже делает свои первые шаги после болезни.

Реабилитация Софии продолжается как в больнице, так и дома с мамой. Весной ей исполнилось 3 года, а свой день рождения она отпраздновала уже в родных стенах.

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Фото: Первое медицинское объединение Львова

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