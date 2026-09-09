Книжковий ярмарок Львів 2026: коли відбудеться головна книжкова подія року

У вересні Львів знову стане місцем зустрічі письменників, видавців, читачів та всіх, хто цікавиться сучасною українською літературою. Книжковий ярмарок у Львові прийматиме гостей у межах 33-го міжнародного BookForum, який цього року традиційно поєднає книжковий ярмарок і літературний фестиваль.

Захід відбудеться 10–13 вересня 2026 року. У програмі — близько 300 подій на понад 15 локаціях міста, зокрема презентації книжок, зустрічі з українськими та іноземними авторами, дискусії та спеціальні тематичні програми.

Книжковий ярмарок Львів 2026: де і коли відбудеться

Книжковий ярмарок у Львові цього року триватиме чотири дні — з 10 до 13 вересня. Головним майданчиком ярмарку стане Львівський палац мистецтв на вулиці Коперника, 17.

Цьогоріч до участі долучилися понад 100 видавництв. Відвідувачі зможуть придбати нові видання, поспілкуватися з авторами та взяти участь у презентаціях і дискусіях.

Водночас частина заходів проходитиме за межами Палацу мистецтв — у бібліотеках, музеях та артцентрах Львова.

Книжковий ярмарок у Львові повертається до традиційного формату

Історія форуму бере початок у 1994 році, коли він стартував під назвою Форум видавців. Спочатку подія була передусім книжковим ярмарком: видавці привозили новинки, облаштовували стенди, а письменники проводили автограф-сесії та презентації.

Згодом до ярмарку додався Літературний фестиваль, і форум перетворився на одну з найбільших книжкових подій України.

Цього року організатори знову поєднали дві складові — Книжковий ярмарок і Літературний фестиваль. Такий формат має нагадати про традицію, з якої свого часу починався львівський форум.

Водночас цьогорічний захід відбувається на тлі повномасштабної війни та російських атак на українську книжкову галузь. Через обстріли постраждали друкарні, видавництва та склади з книжками. Тож частина новинок, які видавці планували представити у Львові, просто не змогла потрапити на ярмарок.

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Книжковий ярмарок BookForum Львів 2026: головна тема фестивалю

Фокусною темою 33-го BookForum стала “Відповідальність літератури”. Організатори пропонують поговорити про роль письменника та слова у час повномасштабної війни, а також про те, як література може впливати на суспільство.

Програму розділили на тематичні кластери. Серед них — “Фантастична розмова”, “Переклад як практика майбутнього”, “Новий обмір світу”, “Поетичний”, “Професійний”, “Історичний”, “Воєнна література” та “Фотокниги”.

Окрему увагу приділять історії та складним українсько-польським відносинам, а також питанням відповідальності за написання власної історії.

У межах кластера “Новий обмір світу” говоритимуть про те, у якому світі опинилося людство та яку роль у його осмисленні може відігравати література. До розмови онлайн із Німеччини долучиться письменник Даніель Кельман, відомий, зокрема, за романом “Обмірювання світу”.

Тож, коли відбудеться книжковий фестиваль у Львові 2026, його проведуть 10, 11, 12 та 13 вересня. Протягом цих чотирьох днів у різних частинах міста відбуватимуться зустрічі з письменниками, презентації книжок, публічні розмови та тематичні дискусії.

Більшість подій літературної програми буде доступна безкоштовно. Водночас для окремих заходів Книжкового ярмарку у Львівському палаці мистецтв передбачені квитки. Частину коштів від них спрямують на підтримку Збройних сил України.

Цьогорічний форум має стати не просто місцем, де можна придбати книжку. Організатори прагнуть повернути події масштаб і атмосферу, які свого часу зробили львівський форум важливою культурною подією для читачів з усієї України.

Для Львова, який у 2015 році отримав статус Міста літератури ЮНЕСКО, це також можливість ще раз нагадати про себе як про один із головних українських центрів літературного життя.

Головне фото: BookForum.

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