Які книжкові видавництва постраждали від обстрілів: знищені склади й тисячі книжок

Росія знищує українські книжки, друкарні та склади з літературою, і ці атаки — не лише по майну, а й по нашій культурній спадщині та можливості збагачувати власну культуру.

Це один із проявів культурного геноциду, за який країна-агресор має понести відповідальність. А поки підбиваємо сумні підсумки: які книжкові видавництва постраждали від обстрілів і які саме збитки офіційно зафіксовані.

Які видавництва книжок постраждали від обстрілів

Російські обстріли цілеспрямовано націлені на друкарні, склади та видавництва, знищуються тисячі книжок і готових накладів. Розповідаємо, які українські видавництва постраждали та як кожен із нас може їх підтримати.

Ранок

Один із найбільш постраждалих видавничих холдингів. У квітні 2022 року російський обстріл пошкодив його харківський логістичний центр, були знищені частина книжкових запасів. Збитки оцінювалися у 16 млн гривень.

У березні 2024 року російський удар знищив друкарню Гуров і К, де друкували частину дитячих видань Ранку. А в травні під час атаки на Фактор-Друк згоріли майже 69 тисяч підручників з німецької мови.

1 серпня 2026 року російський удар спричинив масштабну пожежу в автоматизованому логістичному центрі RNK-Ranok. Там зберігалася продукція Ранку, Фабули, READBERRY, Korali Books, КнигоЛенду та інших компаній.

Vivat

23 травня 2024 року через удар РФ по друкарні Фактор-Друк видавництво втратило значну кількість своїх накладів: згоріли 83,5 тисячі надрукованих книжкових блоків, збитки оцінювалися приблизно у 20 млн грн.

А 28 серпня 2026 року російський удар знищив київський склад, де зберігалися книжки Vivat.

Книголав

У ніч проти 19 липня 2026 року російська атака повністю знищила склад видавництва. За даними самого Книголаву, було втрачено майже 250 тисяч книжок.

MISON

Під час російської ракетної атаки на Київ у ніч проти 19 липня 2026 року було повністю зруйновано офіс видавництва. За повідомленням MISON, знищені всі офісні приміщення, де працювала команда.

BookChef

2 липня 2026 року російський удар зруйнував центральний склад логістичного партнера видавництва Denka Logistics. Там зберігалася значна частина продукції BookChef — близько 800 тисяч книжок. У серпні під час нового удару було знищено ще понад 100 тисяч книжок BookChef.

Наш Формат

4 липня 2025 року російський обстріл пошкодив склад та інтернет-магазин видавництва в Києві: вибило вікна, пошкодило перекриття, частково обвалилися стіни, постраждали книжки. 16 серпня 2026 року повторний обстріл пошкодив офіс видавництва біля станції метро Почайна.

Смакі

30 вересня 2025 року російський ракетний удар по Дніпру пошкодив склад видавництва. Частину книжкових накладів було знищено. Це підтверджує Міністерство культури України.

BookChef та РМ

16 серпня 2026 року російський удар по Києву пошкодив офіси та складські приміщення видавництв біля станції метро Почайна на книжковому ринку. У BookChef були пошкоджені фасад, вікна, частина складських приміщень та інші матеріали; у РМ також постраждали офіс і склади.

Держкомтелерадіо офіційно відносить до підприємств видавничої сфери, які постраждали від війни іще такі видавництва: Фенікс, Видавництво Харків, Наддніпрянську правду, ЮНІСОФТ, Конві Прінт, Аврора-Принт, Гуров і К та Фактор-груп.

Читати на тему Книжки для підтримки ментального здоров’я: що почитати, аби покращити свій стан

Які книжкові видавництва постраждали від війни 28 серпня 2026

Остання масштабна атака 28 серпня 2026 року особливо сильно вдарила по книжкових видавництвах. На знищеному складі в Святопетрівському на Київщині зберігалися наклади Уроборос, Основи, Vivat, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА та Лабораторія. За даними медіа, загалом було знищено понад 60 тисяч книжок.

Також серед постраждалих називають Хто це?, Крапки, Стилет і стилос, Creative Women Publishing та інші видавництва.

Найважливіше в цій складній ситуації – підтримати українські видавництва, і зробити це можна найпростішим способом — купувати їхні книжки.

Обирай українські видання для себе, дітей і близьких, замовляй книги безпосередньо у видавництв або книгарнях.

Також можна підтримати видавців донатами, придбати подарункові сертифікати чи передплату. Кожна наша покупка допоможе галузі відновитися.

А якщо цікавишся минулим, дізнайся про наш топ-5 захопливих книжок з історії України.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!