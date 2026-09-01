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Які книжкові видавництва постраждали від обстрілів: знищені склади й тисячі книжок

Ольга Петухова, редакторка сайту 01 Вересня 2026, 13:30 4 хв.
які книжкові видавництва постраждали від війни
Фото Pexels

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