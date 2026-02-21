Книжки для підтримки ментального здоров’я: що почитати, аби покращити свій стан

Четверта річниця повномасштабного вторгнення росії в Україну приходить разом із блекаутами, хронічною втомою й тишею, в якій інколи страшно залишатися наодинці з собою. Українці здаються надлюдьми — тими, чия витримка могла б стати сюжетом для коміксів Marvel. Але правда в іншому: ми не залізні. Ми втомлюємося. І це нормально.

Коли сили закінчуються, а триматися все одно потрібно, рятують історії. Ті, що не вимагають бути “незламними”, а дозволяють бути живими. Книжки, які стають світлом. Тихим, теплим, але достатньо сильним, щоб не дати темряві перемогти.

Добірка від видавництва READBERRY це особистий патронус проти ментального виснаження, страху й безнадії. У цих текстах немає токсичного героїзму. Є люди: зі зламаними надіями, сумнівами, болем і втомою. Є випробування, які лякають, але не знищують. І є шлях крізь них — складний, часом болісний, проте такий, що веде до світла й дає право на гепі-енд.

Тут міти й ретелінги переплітаються з магією — не лише чарівною, а й дуже людською: здатністю підводитися після падіння, обирати любов замість страху, сміятися тоді, коли здається, що вже не зможеш. Гумор і романтика стають не прикрасою, а способом виживання, доказом того, що життя триває навіть у найтемніші часи.

У цих історіях легко впізнати себе — в розгубленості, у спротиві, у бажанні не здатися. Вони не обіцяють легких рішень, але дають головне: відчуття, що ти не сам. Бо найтемніша ніч завжди перед світанком. І він настане. Для тих, хто тримається. Для тих, хто бореться. Для тих, хто, попри все, обирає бути світлом.

Тетралогія “Між темрявою та світлом”, Дара Корній

Мальва Задорожна — сімнадцятирічна школярка, яка одного дня дізнається правду про себе: вона не звичайна дівчина, а частина світу безсмертних прадавніх богів. Виявляється, що у всьому існує зворотний бік: і добро, і зло, і сірі проміжки невизначеності. Мальва опиняється у вирі подій, що потребують надскладних виборів, і стає свідком битви за долю світу та власне щастя.

Дівчині доведеться прийняти: друг може виявитися ворогом, а ворог — справжнім союзником. Світлі сили здатні зрадити, а темні — на диво самопожертвуватися заради спасіння світів, що стоять на межі падіння у прірву Хаосу. Тетралогія “Між темрявою та світлом” поєднує динаміку подій із глибоким філософським підтекстом та унікальним синтезом української міфології з авторським світоустроєм. Герої роблять помилки, здаються слабкими, втрачають сили, але попри все продовжують рухатися вперед до мети.

Трилогія “Непрості”, Таня Гуд

Звичайна дівчина Зоряна несподівано відкриває в собі могутній дар. Вулиці сучасного Києва ховають таємні ходи та небезпеки. Дівчину оточують сильні вороги та загадковий орден, що викликає більше запитань, ніж дає відповідей. Кров, що тече в її жилах, містить силу, яку деякі дуже не хочуть відпустити.

У сеттінгу київського фентезі вулицями гасають домовики, розгортається палка любовна лінія між Зоряною та Святом, а головні герої постають перед битвами, пошуком себе та випробуваннями стосунків із родиною і друзями. Фінал трилогії — мов цілющий бальзам для душі, залишаючи приємний присмак динамічної, місцями жорстокої, але щасливої пригоди.

Трилогія “Тюремна цілителька”, Лінетт Ноні

Похмура тюрма Заліндов має лиховісну славу. Серед її стін живе юна Ківа, тюремна цілителька. Коли вона вирішує врятувати бунтівну королеву, доля змушує її обрати власний шлях. Тепер Ківа повинна знайти втраченої родину, боротися за кохання і власне життя, врятувати королівство і не втратити душу та надію.

“Тюремна цілителька” — темне фентезі з елементами антиутопії, де героям доводиться швидко дорослішати, виживати в надскладних умовах та робити непрості вибори між порятунком світу і власним щастям. Серія сповнена драматичних моментів, що можуть викликати сльози, але передає потужний меседж про важливість боротьби навіть у безнадійних ситуаціях.

Трилогія “Народжені легендою”, Трейсі Деонн

У серії оживають легенди про лицарів Круглого столу: артуріанська магія, неочікуваний Мерлін, демони та дівчина, яка має прийняти свій спадок або зруйнувати світ. Крім надзвичайної сили, вона має впоратися з гострими кутами любовного трикутника.

Сюжет наповнений несподіваними поворотами, передбаченнями і реалістичними персонажами. Героїня Брі відгукується як жива та справжня — вона робить помилки, проявляє відданість і турботу про близьких, бореться не лише з ворогами, а й із власними страхами та сумнівами. Спойлер: Брі стає переможницею, але ціна цього — питання вибору і внутрішньої сили.

Трилогія “Безсила”, Лорен Робертс

Пейден Грей живе у королівстві з чітким поділом на Звичайних та Елітних. Диктатура і тиранія панують, але Пейден кидає виклик могутнішим за себе. Син короля, принц Кай, закохується в неї, але їхні почуття приречені через соціальні бар’єри та минулі секрети.

Герої постійно борються, але залишаються людьми з емоціями. Діалоги Пейден і Кая — це окремий вид мистецтва: емоційні, теплі, що змушують посміхатися. Ця серія про боротьбу, стосунки і розвиток у світі, де кожен вибір має вагу.

Дилогія “Мова драконів”, С. Ф. Вільямсон

Дія відбувається в альтернативному Лондоні 1923 року: дракони у небі, корумпований уряд, класова сегрегація та промивання мізків. Юна Вів, талановита перекладачка з драконячих мов, миттєво втрачає все: родину, перспективи, стабільність і майбутнє. Тепер вона — зброя у руках тих, хто дбає лише про власні інтереси. Родина Вів у заручниках, і врятувати всіх може лише її рішучість, а вибір, який вона зробить, здатен знищити і її саму.

Світ “Мови драконів” у рівних пропорціях поєднує політичні інтриги, романтику, складні моральні дилеми та вайб “Вавилону” з темною академією. Серія динамічна, глибока, місцями дуже “скляна”, але надзвичайно захоплива.

