Чим манхва відрізняється від манги та коміксів: особливості корейських графічних історій

Нішевий формат графічної літератури поступово перетворився на один з найпопулярніших напрямів. Він дещо схожий на більш звичні для українського читача західні комікси та японську мангу, але це три різні напрями з власними традиціями. І огляд характерних рис, якими володіє манхва, допоможе гідно оцінити корейські малюнки.

Походження та культурні особливості

Перехід читання в онлайн-формат справив значний вплив на жанр. Автори з Південної Кореї спочатку публікували свої роботи в цифровому вигляді — і лише згодом їх надрукували, що позначилося на формі подання інформації. Сюжети відображають корейські реалії, і в них наявні:

Побутові деталі — звички, інтер’єри, ситуації в навчальних закладах і на роботі;

Соціальні норми та традиції — повага до старших, сімейні зобов’язання, специфіка взаємин;

Актуальні теми — тиск навчання, кар’єрні прагнення, молодіжні субкультури.

На сторінках манхви на читачів чекає чимало відсилань до K-pop, дорам, трендів. Все це створює відчуття, що події розвиваються в реальному світі, і дає можливість читачеві повністю зануритися в сюжет.

Відмінності у стилі малюнка та візуальній подачі

Зовнішній вигляд персонажів — ключова ознака, яка дозволяє легко відрізнити корейські комікси від інших видів графічних історій. Головні особливості:

Деталізоване промальовування персонажів;

Виразні емоції героїв;

Велика кількість крупних планів.

Автори приділяють чимало уваги одягу, інтер’єру та додатковим деталям. Тут майже немає грубої графіки або різких ліній — акцент на естетиці та реалістичності.

Сюжет корейських історій

У манхві на перший план виходять взаємини між героями та внутрішній розвиток персонажів. Історії розкриваються поступово: навіть у пригодницьких і фантастичних серіях основна увага приділена почуттям і мотивації, а не ключовим подіям. Популярні жанри:

Романтика і драма;

Фентезі та пригоди;

Шкільні та студентські історії;

Історичні сюжети;

Переродження та альтернативні світи.

Цікавим є й спосіб подання інформації: комікси традиційно читаються зліва направо, манга — справа наліво, а ось манхва — вертикально. Графічні історії найчастіше кольорові, але трапляється серед них і чорно-біле оформлення.

Фото в матеріалі: ReadEat.

