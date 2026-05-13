Як зареєструвати собаку в Україні: покрокова інструкція та для чого це потрібно

В Україні триває масштабна кампанія з реєстрації домашніх тварин, яка стартувала на загальнодержавному рівні ще у 2025 році.

Основна мета ініціативи — створення єдиної бази даних, яка допомагає власникам швидко знаходити загублених тварин, контролювати графік щеплень та формувати відповідальне ставлення до утримання чотирилапих у містах.

Читай в матеріалі, як зареєструвати собаку, кота, чи іншу домашню тваринку та що для цього потрібно.

Як зареєструвати собаку або кота: необхідні документи

Національна система реєстрації базується на роботі через ветеринарних спеціалістів, які виступають Агентами реєстрації.

Процес передбачає створення електронного ветеринарного паспорта, який автоматично з’являється в застосунку Дія після завершення процедури. Це дозволяє власнику завжди мати під рукою дані про чипування та вакцинацію.

Для успішної реєстрації у ветеринарній клініці власнику необхідно забезпечити наступне:

Присутність тварини: наразі обов’язковій або рекомендованій реєстрації підлягають собаки, коти та тхори.

Документи власника: паспорт та ідентифікаційний код (РНОКПП).

Наявність мікрочипа (якщо його немає, чипування проводиться на місці).

Фото улюбленця: електронна фотографія мордочки тварини (вертикальний формат 3х4 для основного фото та за бажанням горизонтальний 4х3 для фото в повний зріст).

Ветеринарні документи: паперовий ветеринарно-санітарний паспорт державного зразка (за наявності).

Скільки коштує зареєструвати собаку

Зазначимо, що у столиці запрацював додатковий сервіс — реєстрація через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Це значно спрощує процедуру для киян, які можуть внести дані про собаку чи кота до міської бази під час візиту до центру. Вартість реєстраційного збору через ЦНАП становить 210 гривень.

Також продовжує функціонувати онлайн-портал pets.kyivcity.gov.ua, де власники можуть самостійно внести первинну інформацію про тварину (вид, стать, порода, дата народження), авторизувавшись через Київ ID (BankID, ЕЦП або за номером телефону).

Після внесення даних власник отримує запрошення на верифікацію до Київської міської лікарні ветмедицини, де видається жетон із унікальним QR-кодом. Вартість жетона становить 35 гривень для котів та 45 гривень для собак.

Чи буде штраф, якщо не буде реєстрації на домашнього улюбленця

Незважаючи на те, що реєстрація собак є обов’язковою згідно з законодавством ще з 2007 року, на практиці процедура досі має переважно добровільний та рекомендаційний характер.

Стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за утримання незареєстрованих собак у вигляді штрафу, проте наразі органи контролю фокусуються на роз’яснювальній роботі, а не на каральних заходах.

Реєстрація собаки чи іншого домашнього улюленця — це насамперед безпека самої тваринки.

Наявність тварини в Реєстрі у кілька разів підвищує шанси на її повернення додому в разі втечі, а місту допомагає ефективно планувати будівництво майданчиків для вигулу та контролювати епізоотичну ситуацію, зокрема рівень вакцинації проти сказу.

