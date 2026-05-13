Комбінована повітряна атака по Україні: ГУР попередило про загрозу для енергетики та ВПК

Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало про початок чергового етапу повітряного терору з боку держави-агресора.

Зранку 13 травня 2026 року Росія розпочала масований комбінований удар, який, за прогнозами розвідки, може мати тривалий характер — подробиці в нашому матеріалі.

Масована атака по Україні: ГУР інформує про загрозу для енергетики та ВПК

Перша хвиля атаки характеризується залученням великої кількості ударних безпілотників. Основна мета ворога на цьому етапі — перевантажити українську систему протиповітряної оборони та завдати ураження цивільним об’єктам, створюючи умови для подальших хвиль обстрілів.

За даними розвідників, після дронового терору Москва планує застосувати значний арсенал крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичне озброєння. Пріоритетними цілями агресора залишаються об’єкти критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність великих українських міст.

Зокрема, під загрозою опинилися об’єкти енергетичної системи, підприємства військово-промислового комплексу (ВПК) та будівлі органів державної влади. У такий спосіб Кремль, відкинувши всі пропозиції щодо перемир’я, намагається вкотре підірвати стійкість українського народу та вплинути на перебіг війни.

ГУР МО України закликає громадян до максимальної пильності та наголошує на важливості неухильного дотримання правил безпеки. За сигналу повітряної тривоги необхідно негайно прямувати до укриттів і перебувати там до офіційного відбою.

Координація дій та відповідальне ставлення до безпеки є ключовими факторами збереження життів під час таких тривалих і складних повітряних атак. Сили оборони продовжують працювати у посиленому режимі для відбиття загрози.

