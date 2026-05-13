Лікарі врятували ніжку 9-місячній дівчинці, яку їй відірвало під час удару по Кривому Рогу

Лікарі врятували ніжку немовляті, яку йому відірвало під час вечірньої атаки на Кривий Ріг. Про це вранці 13 травня повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул — подробиці читай в матеріалі.

Атака на Кривий Ріг: що відомо про жертв та постраждалих

9-місячна дівчинка, якій під час атаки на Кривий Ріг 12 травня відірвало ніжку, перебуває в лікарні у важкому стані.

Із Божою допомогою і завдяки професіоналізму наших лікарів ногу їй вдалося врятувати. Для подальшого лікування вона буде направлена до Дніпра, — зазначив Олександр Вілкул.

Також у лікарні перебуває 23-річна мама немовляти. Її стан лікарі оцінюють як середньої важкості.

Відомо, що, крім мами з дитиною, під час атаки на Кривий Ріг 12 травня постраждали ще три жінки віком 45, 56 та 74 років. Їм допомогу надали на місці.

Ворожа атака на Кривий Ріг забрала життя двох людей – 43-річного чоловіка та 65-річної жінки. Вони загинули від влучання Шахеда в житловий будинок.

Крім приватних будинків, пошкоджено ще два п’ятиповерхові та дев’ятиповерховий будинок. Через пошкодження газопроводу без газу 34 будинки. Тривають відновлювальні роботи та ліквідація наслідків.

Атака на Дніпропетровщину 13 травня: наслідки ворожого обстрілу

Ранок 13 травня 2026 року став трагічним і для інших районів Дніпропетровської області. За даними Дніпропетровської ОВА, ворог здійснив майже 30 атак на цивільну інфраструктуру та житлові сектори, унаслідок чого загинули вісім людей, а ще 11 дістали поранення.

Найважча ситуація зафіксована у Синельниківському районі. Унаслідок нічних ударів по Дубовиківській та Миколаївській громадах загинули двоє людей, понівечено понад два десятки приватних осель.

Ця трагедія стала продовженням вчорашніх обстрілів району, коли через влучання загинули четверо мешканців, а ще четверо постраждали. Наразі лікарі борються за життя 50-річного чоловіка, який перебуває у важкому стані.

Нікопольський район протягом ночі та ранку також перебував під безперервними атаками. Ворог застосував артилерію та дрони-камікадзе проти Нікополя, Марганецької, Мирівської, Покровської та Червоногригорівської громад.

Постраждали троє молодих людей: двоє 16-річних підлітків та 21-річний юнак. Один із неповнолітніх госпіталізований у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура, приватні будинки та легкові автомобілі.

