Штраф за бузок в Україні у 2026: до 1360 гривень за інстаграмний букет

З юридичної точки зору будь які насадження бузку є частиною міського озеленення, яке офіційно охороняється.

Кущі висаджують і доглядають роками, тому їхнє пошкодження, зокрема обламування гілок, розцінюється як шкода благоустрою.

Це впливає не лише на зовнішній вигляд міста, а й на екологічний баланс — рослини слабшають і гірше відновлюються.

За ламання бузку в Україні можуть притягнути до адміністративної відповідальності, хоча багато людей про це навіть не здогадуються.

Дії з пошкодження кущів підпадають під статтю 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка регулює порушення правил благоустрою.

Ці правила діють ще з 2006 року і прямо забороняють пошкоджувати зелені насадження на територіях загального користування — у парках, скверах, дворах та інших міських зонах.

Варто звернути увагу, що закон захищає не лише дерева, а й кущі, включно з бузком. Тобто навіть невинний букет може мати юридичні наслідки, якщо рослину зламали в громадському місці.

За обламування гілок бузку передбачений штраф від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А це приблизно від 340 до 1 360 гривень.

Тож красивий інстаграмний букет може обійтися зовсім не безкоштовно. А невинне фото для соцмереж може бути розцінене як порушенням правил благоустрою і тягнути за собою штраф. І заради кількох лайків ти ризикуєш отримати цілком реальні витрати.