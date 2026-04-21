Штраф за черемшу в Україні 2026 — доведеться заплатити навіть за вирощену вдома

Настав сезон першої, вже не тепличної, здорової вітамінної зелені, і черемша тут — начебто традиційний фаворит. Однак продавати її, а отже і купувати — не можна.

Які штрафи за продаж черемші в Україні та чим пояснити це покарання — дізнайся з матеріалу.

Чому не можна продавати черемшу

​Черемша, або ведмежий часник, або леверда, — це багаторічна рослина з широкими, загостреними листками, яка з’являється рано навесні та має приємний часниковий аромат.

Її листя, стебла та навіть цибулини використовують в їжу: додають до салатів, супів та інших страв. Відома черемша і своїми корисними властивостями: вона має бактерицидну, антибактеріальну та антисептичну дію, а також багата на вітаміни.

Роками в Україні її так активно збирали, що майже знищили, і тепер популярна рослина потрапила до Червоної книги як рідкісний вид. А це означає, що її збирання та продаж заборонені законом.

Та навіть якщо ти виростив (-ла) ведмежий часник на власній присадибній ділянці, продавати зелень все одно не можна — це також незаконно.

Який штраф за продаж черемші

Згідно зі статтею 19 Закону України Про Червону книгу України, використання об’єктів Червоної книги можливо лише у наукових і селекційних цілях та для відтворення популяції.

За порушення заборони на збирання черемші передбачені штрафи. Зокрема:

За збір та продаж черемші доведеться заплатити від 1 700 до 3 650 гривень штрафу з конфіскацією рослин.

А якщо порушника затримають у лісі під час збору черемші, йому загрожує штраф від 510 до 850 гривень. Крім того, за кожну зірвану цибулину доведеться заплатити ще 62 гривні — як компенсацію завданих збитків.

Щоб зберегти цю червонокнижну рослину, нині по лісах проводяться спеціальні перевірки, у яких беруть участь поліцейські, екоінспектори та представники лісового господарства. Тож варто підкоритися закону й уникати штрафів.

