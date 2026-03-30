Поживна, але різати — зась! Чим корисна черемша для чоловіків та жінок

Перші провісники весни — ніжні проліски, спів пташок та ведмежа цибуля на прилавках базарів, яку ще називають черемшею. Черемша — багаторічна трав’яниста рослина сімейства цибулевих, яку дуже часто вживають люди, адже вірять у її цілющі властивості.

Однак в Україні продавати, збувати та зривати черемшу заборонено, адже дикий часник (черемша) занесений до Червоної книги України та перебуває на межі зникнення.

До Червоної книги рослина потрапила ще у 1980 році.

Черемша: чи можна її продавати в Україні

— Масовий збір та продаж черемші призводить до послаблення, а у невеликих місцезростаннях – до повного пригнічення насіннєвого поновлення. Це своєю чергою веде до генетичного виродження, — розповідав Суспільному виконувач обов’язків начальника Держекоінспекції Південно-Західного округу Владислав Хрущ.

За незаконне придбання, збут та розповсюдження об’єктів рослинного світу передбачено накладення штрафу від 510 до 1700 грн.

Про це нагадує Державна екологічна інспекція у Львівській області.

За ті самі дії, вчинені щодо об’єктів рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 1700 грн до 3655 грн з конфіскацією об’єктів рослинного світу (ч. 2 статті 88-1 КУпАП).

Як виростити черемшу самостійно

Черемшу можна виростити самостійно у два способи: з насіння або з цибульки. Перший спосіб є складнішим, адже рослина проростатиме набагато довше. Оптимальний період, коли можна займатися посівом насіння — кінець літа або початок осені.

Щоб виростити черемшу з цибулини, треба дочекатися повного відмирання листового пласта рослини, викопати цибулинку та пересадити у ямку, глибиною кілька сантиметрів. Памʼятай про рясний полив.

Чим корисна черемша

Однак такий ажіотаж навколо рослини виник саме завдяки її корисним властивостям.

Вважається, що черемша є відмінним засобом для очищення та налагодження роботи шлунка, а листя черемші містить багато аскорбінової кислоти.

Корисні властивості черемші:

черемша містить ефірні олії, про що каже її характерний часниковий запах;

великий вміст вітаміну С та фітонцидів наділяє рослину противірусними властивостями;

високий вміст клітковини допомагає швидко позбутися запору, метеоризму в кишківнику;

позитивно впливає на весь організм, зокрема на роботу серця.

Шкода черемші:

при вживанні великої кількості рослини можуть початися розлади у роботі шлунка та нервової системи;

черемшу не можна вживати людям, що страждають на холецистит, панкреатит, виразку шлунка, гастрит, гепатит.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!