Питательная, но резать — нельзя! Чем полезна черемша для мужчин и женщин

Первые предвестники весны — нежные подснежники, пение птиц и черемша на прилавках базаров, которую еще называют черемшей. Черемша — многолетнее травянистое растение семейства луковых, которое очень часто употребляют люди, ведь верят в его целебные свойства.

Однако в Украине продавать, сбывать и срывать черемшу запрещено, ведь дикий чеснок (черемша) занесен в Красную книгу Украины и находится на грани исчезновения.

В Красную книгу растение попало еще в 1980 году.

Черемша: можно ли ее продавать в Украине

— Массовый сбор и продажа черемши приводит к ослаблению, а в небольших масштабах — к полному угнетению семенного возобновления. Это в свою очередь ведет к генетическому вырождению, — рассказывал Суспільному исполняющий обязанности начальника Госэкоинспекции Юго-Западного округа Владислав Хрущ.

За незаконное приобретение, сбыт и распространение объектов растительного мира предусмотрено наложение штрафа от 510 до 1700 грн.

Об этом напоминает Государственная экологическая инспекция во Львовской области.

За те же действия, совершенные в отношении объектов растительного мира, которые находились в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу Украины, или охраняемых в соответствии с международными договорами Украины влекут наложение штрафа в размере от 1700 до 3655 грн с конфискацией объектов растительного мира (ч. 2 статьи 88-1 КУоАП).

Как вырастить черемшу самостоятельно

Черемшу можно вырастить самостоятельно в два способа: из семян или из лучка. Первый способ сложнее, ведь растение будет прорастать гораздо дольше. Оптимальный период, когда можно заниматься посевом семян — конец лета или начало осени.

Чтобы вырастить черемшу из луковицы, нужно дождаться полного отмирания листового пласта растения, выкопать луковичку и пересадить в ямку глубиной несколько сантиметров. Помни об обильном поливе.

Чем полезна черемша

Однако такой ажиотаж вокруг растения возник именно благодаря его полезным свойствам.

Считается, что черемша является отличным средством для очистки и налаживания работы желудка, а листья черемши содержат много аскорбиновой кислоты.

Полезные свойства черемши:

черемша содержит эфирные масла, о чем говорит его характерный чесночный запах;

большое содержание витамина С и фитонцидов наделяет растение противовирусными свойствами;

высокое содержание клетчатки помогает быстро избавиться от запора, метеоризма в кишечнике;

положительно влияет на весь организм, в том числе на работу сердца.

Вред черемши:

при употреблении большого количества растения могут начаться нарушения в работе желудка и нервной системы;

черемшу нельзя употреблять людям, страдающим холециститом, панкреатитом, язвой желудка, гастритом, гепатитом.

