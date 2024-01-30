Вся правда о чесноке: полезные свойства и кому не стоит его употреблять

Чеснок часто добавляют к блюдам для пряного запаха и пикантности вкуса, а еще употребляют сырым, ведь верят, что он способен повысить иммунитет и бороться с вирусами. Но действительно ли мы знаем все о полезных свойствах чеснока — разбираемся дальше в материале.

Чем полезен чеснок, можно ли его есть каждый день и в каком количестве — читай ниже.

Чеснок: польза и вред

Мы привыкли считать, что чеснок следует употреблять в сыром виде для повышения иммунитета. И это действительно так, ведь чеснок обладает сильными противовирусными и антибактериальными свойствами.

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Из-за содержания фитонцидов овощ не только эффективно борется с вирусами, но и положительно влияет на пищеварительную систему человека.

В составе чеснока есть витамины группы В и С, кальций, фосфор.

Также к полезным свойствам чеснока можно отнести:

противодействие вздутию;

желчегонные свойства;

снижение вероятности появления кариеса и болезней десен;

положительное влияние на пищеварение и очищение;

антиоксидантные свойства, защищающие человека от воздействия вредной пищи или загрязненного воздуха.

Вместе с тем чеснок может навредить. Особенно это касается людей с болезнями желудка.

Чеснок нельзя употреблять, если есть:

гастрит, панкреатит и эрозии органов пищеварительной системы в стадии обострения;

язва желудка, кишечника или двенадцатиперстной кишки;

энтероколит кишечника;

болезнь Крона;

временные расстройства пищеварения или болезни (диарея, геморрой);

желчнокаменная болезнь до полного устранения камней;

гипотония;

обострение болезней мочевыделительной системы (цистит, болезни почек).

Также следует обратить внимание на личные ощущения после употребления чеснока. Например, его не стоит есть, если после употребления ощущается изжога.

Также чеснок нельзя есть натощак.

Причины есть чеснок каждый день

Есть чеснок ежедневно можно тем людям, у которых нет противопоказаний к его употреблению. В то же время следует помнить о норме употребления чеснока.

Оптимальным количеством потребленного чеснока является один-два зубчика для здорового взрослого человека.

Если же ты любишь часто есть чеснок, тогда тебе точно следует знать, как вывести запах чеснока изо рта и что для этого следует делать.

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