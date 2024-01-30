Добавь в свой рацион, чтобы улучшить здоровье. Какая польза и вред от употребления семян льна

Лен — это растение, которое давно известно человечеству не только как источник ценного волокна для производства тканей, но и как полезное растение для здоровья человека благодаря своим семенам.

Семена льна, которые иногда называют суперфудом, содержат в своем составе много полезных веществ и микроэлементов. О том, для кого семена льна будут действительно полезными и какой вред для организма они несут — рассказала врач гастроэнтеролог Анна Евтух в издании Liga.net.

Семена льна: польза и вред

Семена льна, по словам Анны Евтух, являются важным элементом питания. Они представляют собой традиционную украинскую пищу, тесно связанную с местной культурой и обычаями. Его ценность для здоровья обусловлена разнообразием биоактивных компонентов.

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Польза

К примеру, лен содержит альфа-линоленовую кислоту (ALA), которая является растительным аналогом омега-3. Она делает семена льна особенно ценным. Важно включать этот продукт в рацион, поскольку организм самостоятельно не может синтезировать эти жирные кислоты в достаточном количестве.

И хотя преобразование ALA в активные формы омега-3 происходит не в полной мере, все же эта кислота обладает антиоксидантным действием, что снижает уровень вредных свободных радикалов, что особенно полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Гастроэнтеролог отмечает, что в дополнение к жирным кислотам, семена льна богаты микроэлементами, такими как медь и магний, а также витаминами группы В. Одна порция льна, а это примерно 28 граммов, обеспечивает от 26% до более 50% дневной потребности в этих питательных веществах.

Соотношение питательных веществ в семенах льна также заслуживает внимания, поскольку оно составляет 50% жиров, 30% белков и 20% углеводов, обеспечивая сбалансированность питания.

Растворимая клетчатка — это еще один полезный элемент в семенах льна. Она составляет примерно 5-6 граммов на порцию, и является полезной не только для микробиома кишечника, но и снижает риск развития рака кишечника, как подтверждают исследования.

Кроме того, клетчатка способствует профилактике сахарного диабета второго типа и снижает риск осложнений у тех, кто уже страдает этим заболеванием.

Вред

Противопоказания к потреблению льняного семени могут быть у людей, которые трудно переваривают жиры. К примеру, это может касаться тех, кто не имеет желчного пузыря или имеет камни. В таких случаях лен может увеличить болевые ощущения и дискомфорт из-за большого количества жира.

Также если у тебя проблемы с кишечником или микрофлорой, особенно после потребления рафинированных продуктов, лен может не подойти. Клетчатка, содержащаяся в семенах может вызвать вздутие, дискомфорт, послабление или болевые ощущения.

Если у тебя синдром интенсивного бактериального роста или ты придерживаешься FODMAP диеты, то лен тебе тоже не подойдет.

Семена льна: методы потребления

Главный совет: не бросай сырые семена просто в салат. Шансы, что ты разжуешь каждое зернышко и извлечешь из него все питательные вещества очень малы.

А вот что ты можешь сделать — замочи семена льна в холодной питьевой воде, хотя бы на 2 часа, а лучше на всю ночь. Поставь их в холодильник, и к утру они набухнут. Тогда можешь добавить семена льна в салат, что значительно усилит его полезные свойства. Но лучший способ употребления семян — перемолоть набухший лен с помощью блендера, превратив в кашеобразную массу.

Экспериментируй с семенами льна и добавляй их в различные блюда на завтрак. Также помни, не нужно себя заставлять пить лен. И не ограничивай свой завтрак только льняной кашей.

Лен — это о профилактике, а не о лечении. Это должно быть частью твоего рациона, а не заменой всей еде.

А если ты в восторге от цельного льняного семени, попробуй смешать его с семенами подсолнечника, чиа и кунжута. Так ты получишь разнообразные микроэлементы.

Сколько льняного семени можно потреблять

Теперь давай поговорим о частоте употребления семян. Исследования говорят, что ежедневное употребление льна приносит пользу. Так что 28 граммов в день будет иметь положительный эффект для твоего организма.

Но помни, что под воздействием высоких температур и кислорода лен теряет свои свойства. Так что булочка с семенами льна не даст тебе всех омега-3 жирных кислот.

И важно, если ты никогда не добавлял(-ла) этот продукт в свой рацион — не стоит сразу есть по 4 ложки в день. Лучше начать с 1-2 и постепенно увеличивать порцию.

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