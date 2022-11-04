В горстке плодов — здоровье и долголетие: в чем польза и вред фиников

Сезон фиников в разгаре, ведь в странах Северной Африки и Западной Азии продолжается сбор урожая. Поэтому есть хороший повод отведать плоды и улучшить здоровье. В материале мы рассказываем, в чем польза и вред фиников для здоровья.
Во всем главное — соблюдать меру. Так же и с финиками. Небольшое количество фиников в день может улучшить здоровье, а переедание наоборот его испортить.
В финиках много полезных микроэлементов: витамины группы А, В, С, РР, железо, калий, кальций, магний, фосфор.
Финики особенно полезны для беременных и во время кормления грудью, ведь они борются с послеродовым синдромом и улучшают состояние нервной системы.
Для мужчин финики также полезны — положительно влияют на потенцию.
Польза фиников
Вред фиников
Чтобы выбрать сладкие и вкусные финики, следует обращать внимание на цельность кожуры. Она должна быть без трещин и других повреждений.
Чем темнее цвет плода, тем он более спелый. Не выбирай блестящие плоды, ведь они могут быть смазаны маслом для товарного вида.
Финики достаточно калорийны. Сушеные финики содержат 300 калорий на 100 г, а свежие — 280. Поэтому горстка фиников почти равнозначна полноценному приему пищи.
Если ты на диете, но очень хочется сладкого, можно есть финики в небольшом количестве. Они хорошо насыщают и долго перевариваются.
Также можно давать финики детям вместо конфет и шоколада. Это полезная и вкусная альтернатива.
В день можно есть не больше десяти фиников. Именно такая порция поможет поддерживать здоровье в норме и не будет провоцировать обострение или развитие новых заболеваний.
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