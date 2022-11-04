В горстке плодов — здоровье и долголетие: в чем польза и вред фиников

Сезон фиников в разгаре, ведь в странах Северной Африки и Западной Азии продолжается сбор урожая. Поэтому есть хороший повод отведать плоды и улучшить здоровье. В материале мы рассказываем, в чем польза и вред фиников для здоровья.

Польза и вред фиников

Во всем главное — соблюдать меру. Так же и с финиками. Небольшое количество фиников в день может улучшить здоровье, а переедание наоборот его испортить.

В финиках много полезных микроэлементов: витамины группы А, В, С, РР, железо, калий, кальций, магний, фосфор.

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Финики особенно полезны для беременных и во время кормления грудью, ведь они борются с послеродовым синдромом и улучшают состояние нервной системы.

Для мужчин финики также полезны — положительно влияют на потенцию.

Польза фиников

Борются с изжогой. Улучшают работу нервной системы. Нормализуют работу кишечника. Укрепляют кости, волосы, ногти. Утоляют голод. Укрепляют иммунитет. Нормализуют давление.

Вред фиников

Высокая калорийность (нежелательно употреблять в большом количестве людям с лишним весом). Противопоказан, если у тебя кариес, мочекаменная болезнь, сахарный диабет. Нельзя употреблять финики, если у тебя мигрень и частые головные боли.

Как выбрать вкусные финики

Чтобы выбрать сладкие и вкусные финики, следует обращать внимание на цельность кожуры. Она должна быть без трещин и других повреждений.

Чем темнее цвет плода, тем он более спелый. Не выбирай блестящие плоды, ведь они могут быть смазаны маслом для товарного вида.

Финики: калорийность

Финики достаточно калорийны. Сушеные финики содержат 300 калорий на 100 г, а свежие — 280. Поэтому горстка фиников почти равнозначна полноценному приему пищи.

Если ты на диете, но очень хочется сладкого, можно есть финики в небольшом количестве. Они хорошо насыщают и долго перевариваются.

Также можно давать финики детям вместо конфет и шоколада. Это полезная и вкусная альтернатива.

Сколько можно есть фиников в день

В день можно есть не больше десяти фиников. Именно такая порция поможет поддерживать здоровье в норме и не будет провоцировать обострение или развитие новых заболеваний.

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