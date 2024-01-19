Чем полезна курага и какие ценные свойства есть у этих сухофруктов: объясняет врач

Курага — это полезный и вкусный продукт, содержащий много питательных веществ.
Ее относят к диетическим продуктам. Многие берут с собой эти сухофрукты для вкусного перекуса, добавляют в выпечку и мясные блюда. Чем полезна курага — читай в материале.
Семейный врач, терапевт Галина Похмурская рекомендует покупать курагу высокого качества.
Если покупаешь сухофрукты, выбирай классическую курагу, изюм, инжир и финики вместо карамелизированных бананов и манго. Это те же конфеты, только без обертки.
Если покупаешь сухофрукты, выбирай классическую курагу, изюм, инжир и финики вместо карамелизированных бананов и манго. Это те же конфеты, только без обертки.
По ее словам, курага содержит калий, мягко влияющий на сердечно-сосудистую систему.
За счет высокого содержания солей калия эти сухофрукты считаются продуктом для людей с болезнями сердца. Калий способствуют улучшению работы сердца, регуляции кровяного давления и повышению уровня гемоглобина.
Также курагу рекомендуется включать в рацион беременных женщин для придания сил, укрепления иммунитета.
Когда разберешься с тем, какую пищу тебе и твоему организму нравится употреблять, можно попытаться ввести в свою жизнь еще один интересный метод. Читай, что такое планирование питания и для чего оно нужно.
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