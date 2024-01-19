Чем полезна курага и какие ценные свойства есть у этих сухофруктов: объясняет врач

Курага — это полезный и вкусный продукт, содержащий много питательных веществ.

Ее относят к диетическим продуктам. Многие берут с собой эти сухофрукты для вкусного перекуса, добавляют в выпечку и мясные блюда. Чем полезна курага — читай в материале.

Чем полезна курага: интересные факты о свойствах сухофруктов

Семейный врач, терапевт Галина Похмурская рекомендует покупать курагу высокого качества.

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Если покупаешь сухофрукты, выбирай классическую курагу, изюм, инжир и финики вместо карамелизированных бананов и манго. Это те же конфеты, только без обертки.

По ее словам, курага содержит калий, мягко влияющий на сердечно-сосудистую систему.

Польза кураги вполне ясна, ведь в ней содержится целый букет витаминов:

каротин (витамин А);

аскорбиновая кислота (витамин С);

никотиновая кислота (витамин РР);

а также витамины группы B.

За счет высокого содержания солей калия эти сухофрукты считаются продуктом для людей с болезнями сердца. Калий способствуют улучшению работы сердца, регуляции кровяного давления и повышению уровня гемоглобина.

Также курагу рекомендуется включать в рацион беременных женщин для придания сил, укрепления иммунитета.

Кроме этого, курага имеет такие полезные свойства:

Содержит значительное количество бета-каротина, отвечающего за зрительную функцию, а также помогает справляться с различными глазными заболеваниями. Стабилизирует работу защитных сил организма, что помогает повысить активность сопротивления против инфекционных и вирусных недугов. Обладает общеукрепляющим действием, ценный химический состав в целом нормализует работу всех внутренних систем организма, придавая человеку дополнительный заряд энергетической бодрости и силы. Достаточное количество железа помогает восстанавливать нарушение работы сердечной и сосудистой системы. Используется для нормализации ЖКТ. Регулярное применение продукта помогает бороться с расстройством желудка. Активно используется при заболеваниях верхних или нижних дыхательных путей. Противовоспалительные свойства продукта повышают общую сопротивляемость организма, оказывают отхаркивающее действие, способствует разжижению и избавлению от слизи дыхательных путей. Способна справиться с жаром. Противовоспалительные и обезболивающие качества эффективно снижают температурные режимы тела до нормы. Показан прием сухофруктов при авитаминозе. Курага применяется для лечения и очищения печени. Незаменим прием сухофруктов при гипертонии, а также заболеваниях эндокринной системы, в частности поджелудочной железы.

Когда разберешься с тем, какую пищу тебе и твоему организму нравится употреблять, можно попытаться ввести в свою жизнь еще один интересный метод. Читай, что такое планирование питания и для чего оно нужно.

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