Чим корисна курага та які цінні властивості мають ці сухофрукти: пояснює лікар

Курага — це корисний і смачний продукт, який містить багато поживних речовин.

Її вважають дієтичним продуктом. Багато людей беруть із собою ці сухофрукти для смачного перекусу, додають у випічку та м’ясні страви. Чим корисна курага — читай у матеріалі.

Чим корисна курага: цікаве про властивості сухофруктів

Сімейна лікарка, терапевтка Галина Похмурська радить купувати курагу високої якості.

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За її словами, курага містить калій, який м’яко впливає на серцево-судинну систему.

Користь кураги цілком зрозуміла, адже в ній міститься цілий букет вітамінів:

каротин (вітамін А);

аскорбінова кислота (вітамін С);

нікотинова кислота (вітамін РР);

а також вітаміни групи B.

Через високий вміст солей калію ці сухофрукти вважаються продуктом для людей із серцевими хворобами. Калій сприяє покращенню роботи серця, регуляції кров’яного тиску та підвищенню рівня гемоглобіну.

Також курагу рекомендовано включати до раціону вагітних жінок для надання сил, зміцнення імунітету.

Крім цього, курага має такі корисні властивості:

Містить значну кількість бета-каротину, який відповідає за зорову функцію, а також допомагає долати захворювання очей. Стабілізує роботу захисних сил організму, що допомагає підвищити активність опору проти інфекційних і вірусних недуг. Має загальнозміцнювальну дію. Цінний хімічний склад нормалізує роботу всіх внутрішніх систем організму, надаючи людині додатковий заряд бадьорості та сили. Достатня кількість заліза допомагає відновлювати порушення роботи серцево-судинної системи. Використовується для нормалізації ШКТ. Регулярне застосування продукту допомагає боротися з розладом шлунка. Активно використовується при захворюваннях верхніх або нижніх дихальних шляхів. Протизапальні властивості продукту підвищують загальну опірність організму, мають відхаркувальну дію. Кураг сприяє розрідженню і позбавленню від слизу дихальних шляхів. Здатна впоратися з гарячкою. Протизапальні та знеболювальні якості ефективно знижують температурний режим тіла до норми. Показаний прийом при авітамінозі. Курага застосовується для лікування та очищення печінки. Незамінний прийом сухофруктів при гіпертонії, а також захворюваннях ендокринної системи, зокрема підшлункової залози.

Коли розберешся з тим, яку їжу тобі й твоєму організму подобається вживати, можна спробувати ввести у життя ще один цікавий метод. Читай, що таке планування харчування та для чого воно треба.

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