З чого почати правильне харчування: дієтолог, нутриціолог, а, може, Google?

Правильне харчування — це запорука здоров‘я твого організму, тіла та міцного імунітету.



Ми підготували для тебе поради, які допоможуть розібратися, з чого почати шлях правильного харчування та до кого варто звернутися: до дієтолога чи нутриціолога.

Дієтолог — це лікар, обов‘язок якого підібрати безпечне харчування для людини, яка має хвороби.

Тобто, наприклад, якщо людина має проблеми із зайвою вагою — це хвороба, яку допомагає вирішити дієтолог.

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Або ж якщо пацієнт має гастрит – це запалення, подразнення або ерозія слизової оболонки шлунку — у таких випадках дієтолог складає план харчування під час дієти.

Загалом лікар проводить аналіз способу життя людини, її харчування та стану організму в цілому. Є навіть аналізи, які можуть визначити, які продукти не підходять для твого організму.

Лише після отримання результатів лікар може дати пацієнту індивідуальну дієту, яка буде відповідати правильному харчуванню конкретно для цієї людини.

Важливо розуміти, що результат правильного харчування — це здоров‘я.

Тому дієтолог складає раціон, спираючись на проблеми твого організму. Таким чином змінна харчування принесе користь.

А в чому полягає задача нутриціолога

Нутриціолог — це спеціаліст, який вивчає механізми правильного харчування, взаємодії харчових речовин одна з одною і їх вплив на організм.

Нутриціолог вивчає вітаміни та мінерали, які знаходяться в продуктах харчування, як вони засвоюються організмом та впливають на здоров’я.

Цей спеціаліст допомагає керувати склад продуктів харчування твого раціону так, щоб ти отримав (-ла) від них всі необхідні поживні компоненти.

Фахівець аналізує твої дефіцити необхідних вітамінів та мінералів та корегуванням харчування заповнює їх.

Різниця між дієтологом та нутріціологом полягає в тому, що дієтолог лікує хвороби методом підбору харчування, яке підійде для відновлення здоров’я людини.

Дієтолог допоможе виявити причину зайвої ваги та зорієнтує, як правильно худнути.

А от нутриціолог займається підбором індивідуального складу харчування для запобігання хвороб людини.

Його завдання — відновлення функцій організму і позбавлення від захворювань.

Нутриціолог вивчає раціон та розбирає корисні й не корисні білки, жири та вуглеводи.

За допомогою розбору спеціаліст балансує харчування та як наслідок — організм заповнює дефіцити.

Для чого необхідне правильне харчування

Правильно складений раціон покращує стан здоров‘я.

Пам‘ятай, що слід дотримуватись основних принципів харчування, режиму сну та необхідної кількості води на день — це покращує здоров‘я на 20%.

Якщо ти вже маєш або хочеш запобігти проблем із зайвою вагою

Запорука здорової маси тіла:

їсти невеликими порціями;

уникати частих перекусів;

обов’язково дотримуватися режиму сну;

займатися спортом хоча б тричі на тиждень;

слідкувати за здоров’ям та гормонами.

Слід пам’ятати, що серед найпоширеніших причин зайвої ваги:

неправильне харчування;

малорухливий спосіб життя;

гормональні порушення.

Щоб зменшити вагу тіла необхідно відмовитися від шкідливих звичок.

Замість масних та смажених страв надавати перевагу овочам та фруктам, також вареним чи запеченим стравам.

Але пам‘ятай, що перш ніж почати худнути, проконсультуйся обов’язково зі спеціалістом.

Він допоможе пройти обстеження, відштовхуючись від якого розробить індивідуальний план правильного харчування для тебе.

Тож дослухайся до порад, обирай спеціаліста, який допоможе відновити здоров‘я, а ми тобі у цьому допоможемо!

Що ж, з чого почати правильне харчування ми вже поговорили, а тепер тримай поради, як тримати в тонусі харчування, коли немає світла.